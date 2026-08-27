/नेपाल त्रासदी: पूर्व मंत्री मुकुल रॉय की बहू समेत 32 सदस्यीय दल लापता, 25 अगस्त की रात हुई थी आखिरी बात

नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही मची है. अब तक 389 लोगों की मौत हो चुकी है. हजारों लोग लापता हैं. कोलकाता से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गया 32 लोगों का दल भी लापता हो गया है. इस दल में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय की बहू शर्मिष्ठा भौमिक रॉय भी शामिल हैं, वह पूर्व विधायक शुवरांग्शु रॉय की पत्नी हैं.शर्मिष्ठा भौमिक रॉय 21 अगस्त को एक ट्रैवल एजेंसी के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुई थीं.
पति शुवरांग्शु रॉय से उनकी आखिरी बार बातचीत 25 अगस्त की रात को फोन पर हुई थी. इसके बाद 26 अगस्त की सुबह नेपाल में आए अचानक सैलाब के बाद से उनसे संपर्क पूरी तरह टूट गया. पिछले दो दिनों से कोई जानकारी न मिलने के कारण परिवार गहरे सदमे और चिंता में है.
कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए इस दल में 30 पर्यटक और 2 टूर मैनेजर शामिल हैं. यह दल 21 अगस्त को कोलकाता से रवाना हुआ और अगले दिन नेपाल पहुंचा. 26 अगस्त सुबह 8:30 बजे दल के सभी सदस्य नेपाल-तिब्बत सीमा के पास स्थित रसुवागढ़ी आव्रजन (इमिग्रेशन) कार्यालय में मौजूद थे.
26 अगस्त यानी बुधवार को आई भीषण बाढ़ से सब कुछ बर्बाद हो गया. पानी के तेज बहाव और मलबे के सैलाब के बाद इलाके में बिजली और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, जिससे पूरे 32 सदस्यीय समूह से संपर्क कट गया है.
दरअसल, हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने और भीषण भूस्खलन के बाद तिब्बत-नेपाल सीमा पर स्थित भोटेकोशी नदी में अचानक विकराल बाढ़ आ गई थी. जिससे नेपाल के 8 जिलों में तबाही मची. इस आपदा में अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,688 लोग लापता बताए जा रहे हैं. अचानक आए इस जल-प्रलय से लाशों का ढेर लग गया है. सड़कें, पुल तबाह हो चुके हैं. राहत और बचाव दल मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने के लिए युद्धस्तर पर जुटे हैं. हजारों लापता लोगों में 288 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं.