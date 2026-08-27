/नेपाल त्रासदी: पूर्व मंत्री मुकुल रॉय की बहू समेत 32 सदस्यीय दल लापता, 25 अगस्त की रात हुई थी आखिरी बात

दरअसल, हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने और भीषण भूस्खलन के बाद तिब्बत-नेपाल सीमा पर स्थित भोटेकोशी नदी में अचानक विकराल बाढ़ आ गई थी. जिससे नेपाल के 8 जिलों में तबाही मची. इस आपदा में अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,688 लोग लापता बताए जा रहे हैं. अचानक आए इस जल-प्रलय से लाशों का ढेर लग गया है. सड़कें, पुल तबाह हो चुके हैं. राहत और बचाव दल मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने के लिए युद्धस्तर पर जुटे हैं. हजारों लापता लोगों में 288 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं.