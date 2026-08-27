Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /नेपाल त्रासदी: पूर्व मंत्री मुकुल रॉय की बहू समेत 32 सदस्यीय दल लापता, 25 अगस्त की रात हुई थी आखिरी बात

नेपाल त्रासदी: पूर्व मंत्री मुकुल रॉय की बहू समेत 32 सदस्यीय दल लापता, 25 अगस्त की रात हुई थी आखिरी बात

शर्मिष्ठा भौमिक रॉय टीएमसी नेता शुभ्रांशु रॉय की पत्नी हैं. नेपाल गए 32 पर्यटकों में 30 अकेले कोलकाता के निवासी बताए गए हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 27, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:52 PM IST
नेपाल त्रासदी: पूर्व मंत्री मुकुल रॉय की बहू समेत 32 सदस्यीय दल लापता, 25 अगस्त की रात हुई थी आखिरी बात
Image Credit: जिस दल में शुभ्रांशु रॉय की पत्नी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गई थीं, उसमें कुल 32 लोग शामिल बताए गए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सैन्य ट्रेनिंग से हथियारों तक... कुवैत-पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता
2
3
4
5