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चीन सीमा पर फंसे 400 भारतीय, नेपाल की बाढ़ में 100 लापता; रेस्क्यू के लिए भारत सरकार का बड़ा एक्शन प्लान

नेपाल में भीषण बाढ़ के चलते चीन सीमा पर 400 भारतीय फंस गए हैं और 100 लोग लापता हैं. भारत सरकार ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू और राहत कार्य के लिए एक्शन प्लान लागू किया है; पढ़ें बचाव अभियान से जुड़े ताजा अपडेट्स.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 28, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:59 PM IST
चीन सीमा पर फंसे 400 भारतीय, नेपाल की बाढ़ में 100 लापता; रेस्क्यू के लिए भारत सरकार का बड़ा एक्शन प्लान
Image Credit: MEA प्रवक्ता ने बताया- चीन की तरफ 400 भारतीय नागरिक हैं. वे सुरक्षित हैं. (Photo- Social Media)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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