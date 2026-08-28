/चीन सीमा पर फंसे 400 भारतीय, नेपाल की बाढ़ में 100 लापता; रेस्क्यू के लिए भारत सरकार का बड़ा एक्शन प्लान

नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने बड़ी संख्या में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इस आपदा के बीच करीब 400 भारतीय नागरिक चीन की तरफ फंसे हुए हैं. राहत की बात यह है कि सभी भारतीय सुरक्षित बताए जा रहे हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं. भारत सरकार भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और उन्हें वहां से निकालने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नेपाल में आई बाढ़ को लेकर जानकारी दी.
एमईए को प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि चीन की तरफ मौजूद करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं. भारतीय दूतावास लगातार उनके संपर्क में है और वहां के स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के विकल्पों पर काम कर रहा है. रणधीर जायसवाल ने कहा कि कई भारतीय नागरिकों के परिवारों ने बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास की ओर से संचालित हेल्पलाइन के जरिए भी संपर्क किया है. इससे सरकार को फंसे हुए लोगों की स्थिति और उनके परिवारों की चिंताओं की जानकारी मिल रही है.
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, चीन में मौजूद भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है. कोशिश यह है कि बाढ़ और उसके कारण पैदा हुई मुश्किल परिस्थितियों के बीच फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित तरीके से वहां से निकाला जा सके. सरकार का कहना है कि प्राथमिकता फिलहाल सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके लिए सुरक्षित निकासी का रास्ता तैयार करना है.
नेपाल में बाढ़ की स्थिति के बीच करीब 100 भारतीय नागरिक ऐसे भी हैं, जिनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है. इन लोगों को लेकर उनके परिवारों की चिंता बढ़ गई है. विदेश मंत्रालय स्थिति की जानकारी जुटाने और इन नागरिकों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. बाढ़ के कारण कई इलाकों में आवाजाही प्रभावित हुई है. ऐसे में लोगों तक सीधे पहुंचना और उनसे संपर्क करना राहत एवं बचाव एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है. विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि चीन की तरफ फंसे भारतीयों में से कई लगातार अपने परिवारों के संपर्क में हैं. दूतावास की हेल्पलाइन के जरिए भी परिवारों को जानकारी मिल रही है. सरकार की कोशिश है कि बाकी लोगों की स्थिति का भी जल्द पता लगाया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके.
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा से लौटे भारतीयों के एक समूह से मुलाकात की. ये तीर्थयात्री नेपाल में बाढ़ के बाद मुश्किल हालात में फंस गए थे, जिन्हें नेपाली सेना ने सुरक्षित निकालकर काठमांडू पहुंचाया. इसके बाद भारतीय दूतावास ने उनकी स्वदेश वापसी की व्यवस्था की. जयशंकर ने बताया कि वह इन लोगों से मिलने इसलिए पहुंचे थे ताकि उनकी सुरक्षित वापसी पर खुशी जताने के साथ-साथ वहां के हालात और उनके अनुभवों के बारे में भी जानकारी ले सकें.
विदेश मंत्री के मुताबिक, भारत सरकार की प्राथमिकता नेपाल में मौजूद उन सभी भारतीयों तक पहुंचना है, जिनसे अभी संपर्क नहीं हो पाया है. उन्होंने बताया कि 315 से अधिक भारतीयों से अब भी संपर्क नहीं हो सका है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग स्थानों से करीब 85 भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है. इनमें वह 21 सदस्यीय समूह भी शामिल है, जो हाल ही में भारत पहुंचा है.
भारत लौटे तीर्थयात्रियों ने नेपाल सेना के प्रयासों के प्रति विशेष आभार जताया. जयशंकर के अनुसार, बेहद कठिन परिस्थितियों में नेपाल सेना ने इन लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़ा अभियान चलाया. उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा बचाव अभियान नेपाल सरकार और नेपाली सेना की अगुवाई में चल रहा है. भारत अपनी ओर से नेपाल को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है.
जयशंकर ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार सुबह नेपाल के विदेश मंत्री से भी बातचीत की और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए भारत की ओर से विभिन्न प्रकार की सहायता की पेशकश की है. उन्होंने कहा कि नेपाल अपनी जरूरतों के मुताबिक भारत से मिलने वाली मदद का चयन करेगा. भारत का मकसद फिलहाल राहत और बचाव अभियान में नेपाल की मदद करना है.
विदेश मंत्री ने बताया कि एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के इलाके में लोगों के सुरंग के भीतर फंसे होने की आशंका है. इसे देखते हुए भारत विशेषज्ञों की एक टीम नेपाल भेज रहा है, जो बचाव अभियान में मदद करेगी. इसके अलावा नेपाल ने कुछ बेली ब्रिज की जरूरत भी बताई है. भारत की ओर से ऐसे पुल भेजे जा रहे हैं. जरूरत पड़ने पर मेडिकल टीमों को भी नेपाल भेजा जा सकता है.
जयशंकर ने कहा कि अगर नेपाल सरकार को एनडीआरएफ की जरूरत महसूस होती है, तो भारत वहां एनडीआरएफ की टीम भी भेजने के लिए तैयार है. भारत की ओर से राहत सामग्री लेकर दो विमान पहले ही नेपाल पहुंच चुके हैं, जबकि तीसरा विमान शुक्रवार को भेजा जाएगा. विदेश मंत्री ने दोहराया कि भारत इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है और राहत-बचाव अभियान के लिए उसकी जरूरत के मुताबिक हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है.