/टकराव नहीं, तरक्की है प्राथमिकता...! जयशंकर से मुलाकात के बाद बदला नेपाल का रुख, विदेश मंत्री ने कही ये बातें

बता दें कि ये कूटनीतिक हलचल ऐसे समय में तेज हुई है जब दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय दौरों का सिलसिला बढ़ गया है. अभी पिछले ही हफ्ते नेपाल की सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख रबी लामिछाने ने भारत का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली और अयोध्या का दौरा कर एक सकारात्मक माहौल तैयार किया. खनाल ने संकेत दिए कि आने वाले महीनों में दोनों देशों के बीच कुछ और बड़े और वरिष्ठ नेताओं के दौरे देखने को मिल सकते हैं. अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान खनाल ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कीं. इन मुलाकातों को सौहार्दपूर्ण और स्वागतपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत का मुख्य फोकस द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर था. उन्होंने भारत की तरफ से मिले गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की और कहा कि इससे रिश्तों को लेकर काफी उम्मीदें जगी हैं.