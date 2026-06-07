/टकराव नहीं, तरक्की है प्राथमिकता...! जयशंकर से मुलाकात के बाद बदला नेपाल का रुख, विदेश मंत्री ने कही ये बातें

Shishir Khanal: भारत और नेपाल के कूटनीतिक रिश्तों में एक नई और व्यावहारिक सुबह की शुरुआत होती दिख रही है. काठमांडू में आई नई लीडरशिप के बीच, नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने नई दिल्ली के साथ संबंधों को एक नए और सकारात्मक नजरिए से देखने का बड़ा संकेत दिया है. भारत के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुलाकातों के लिए दिल्ली पहुंचे खनाल ने साफ किया है कि दोनों पड़ोसी देश अब पुरानी कड़वाहटों को पीछे छोड़कर व्यापार, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में मौजूद असीमित संभावनाओं को भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अपनी भारत यात्रा के दौरान जी मीडिया के सहयोगी अंतरराष्ट्रीय चैनल WION से खास बातचीत में विदेश मंत्री खनाल ने खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने स्पष्ट किया कि नेपाल की नई सरकार, जिसे जनता से भारी जनादेश मिला है, अतीत के विवादों में उलझकर अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहती है.
नेपाल में हुए हालिया राजनीतिक बदलावों और मजबूत जनादेश का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर एक नया खाका खींचा. उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों पर बात करते हुए कहा कि हमें भारी जनादेश के साथ नेपाल में नई लीडरशिप मिली है. हम अतीत के बोझ में नहीं बंधना चाहते. हम रिश्तों को आगे ले जाना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि हमारे बीच कहां समानताएं हैं. हमारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि कैसे हम इस ऐतिहासिक रिश्ते का इस्तेमाल नेपाल के विकास के लिए कर सकते हैं, खासकर व्यापार, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और एनर्जी जैसे उभरते हुए सेक्टर्स में.
बता दें कि ये कूटनीतिक हलचल ऐसे समय में तेज हुई है जब दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय दौरों का सिलसिला बढ़ गया है. अभी पिछले ही हफ्ते नेपाल की सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख रबी लामिछाने ने भारत का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली और अयोध्या का दौरा कर एक सकारात्मक माहौल तैयार किया. खनाल ने संकेत दिए कि आने वाले महीनों में दोनों देशों के बीच कुछ और बड़े और वरिष्ठ नेताओं के दौरे देखने को मिल सकते हैं. अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान खनाल ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कीं. इन मुलाकातों को सौहार्दपूर्ण और स्वागतपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत का मुख्य फोकस द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर था. उन्होंने भारत की तरफ से मिले गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की और कहा कि इससे रिश्तों को लेकर काफी उम्मीदें जगी हैं.
भारत-नेपाल सीमा का संवेदनशील मुद्दा, जो लंबे समय से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक मेज पर तनाव की वजह बनता रहा है, उस पर भी विदेश मंत्री ने बेहद सधे हुए अंदाज में उम्मीद जताई. उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि सीमा का मुद्दा नया नहीं है, यह बहुत पुराना है. लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दिशा में अब प्रगति हो रही है. कई द्विपक्षीय मैकेनिज्म और टेक्निकल टीमें इस पर लगातार काम कर रही हैं. जो चीजें लंबे समय से अटकी हुई थीं, उनमें अब तेजी आ चुकी है. उन्होंने आगे जोड़ा कि मुझे उम्मीद है कि भारतीय पक्ष में जो सकारात्मक भावना मैंने देखी है, उसके जरिए मौजूदा द्विपक्षीय मैकेनिज्म के माध्यम से सभी लंबित मुद्दों को सुलझाया जा सकेगा. हमारा पहला कदम अगले कुछ महीनों में इन मैकेनिज्म को पूरी तरह सक्रिय करना है.
भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और रोटी-बेटी के संबंध हैं. भारत हमेशा से नेपाल का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार और बड़ा निवेशक रहा है, साथ ही नेपाल के विशाल जलविद्युत (Hydroelectric) संसाधनों के लिए ऊर्जा सहयोग का एक अहम जरिया भी है.
अब दोनों पक्ष सीमा-पार बुनियादी ढांचे, डिजिटल कनेक्टिविटी और एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं पर तेजी से काम करना चाहते हैं. नेपाल का नया नेतृत्व अपने नागरिकों को साफ तौर पर आर्थिक लाभ पहुंचाना चाहता है और भारत भी 'नेबरहुड फर्स्ट' की नीति के तहत अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत और भरोसेमंद साझेदारी के लिए तैयार है. आने वाले महीनों में दशकों से चल रही इन पहलों पर कुछ ठोस और जमीनी प्रगति देखने को मिल सकती है.