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टकराव नहीं, तरक्की है प्राथमिकता...! जयशंकर से मुलाकात के बाद बदला नेपाल का रुख, विदेश मंत्री ने कही ये बातें

India-Nepal Relations: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने दिल्ली में भारत के साथ बन रहे अच्छे रिश्तों पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि नेपाल की नई सरकार अतीत के बोझ से मुक्त होकर व्यापार, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विकास के अवसरों को प्राथमिकता दे रही है. द्विपक्षीय मैकेनिज्म के जरिए लंबित सीमा मुद्दों को भी सुलझाया जा रहा है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 07, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:30 PM IST
टकराव नहीं, तरक्की है प्राथमिकता...! जयशंकर से मुलाकात के बाद बदला नेपाल का रुख, विदेश मंत्री ने कही ये बातें
Image Credit: Shishir Khanal

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