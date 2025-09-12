दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! पड़ोसी देश की आड़ में भारत में तख्तापलट की साजिश?
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! पड़ोसी देश की आड़ में भारत में तख्तापलट की साजिश?

नेपाल पिछले 78 घंटे से भारतीय राजनीति में भी ट्रेंड कर रहा है, जो पार्टियां विपक्ष में हैं वो सत्ता पक्ष के खिलाफ जनता को भड़काने में जुटी हैं. वो सत्ता चलाने वाले दलों को डराने में लगी हैं. और इस काम में सभी बड़े दल लगे हैं.

Sep 12, 2025


DNA Analysis: नेपाल पिछले 78 घंटे से भारतीय राजनीति में भी ट्रेंड कर रहा है, जो पार्टियां विपक्ष में हैं वो सत्ता पक्ष के खिलाफ जनता को भड़काने में जुटी हैं. वो सत्ता चलाने वाले दलों को डराने में लगी हैं. और इस काम में सभी बड़े दल लगे हैं. फिर चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो. पहले सिर्फ बीजेपी की विपक्षी पार्टियां ऐसी बातें कर रही थीं, लेकिन अब बीजेपी जहां विपक्ष में है, वहां उसके नेता भी नेपाल की मिसाल दे रहे हैं. पश्चिम बंगाल से बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने आज बंगाल के युवाओं को नेपाल से सीखने की सलाह दे दी और ममता सरकार को सत्ता से हटाने की अपील की.

अर्जुन सिंह के इस बयान से तृणमूल कांग्रेस बेहद नाराज़ है. उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए TMC ने उत्तर 24 परगना के कई थानों में FIR दर्ज कराई है. नेपाल जैसे विद्रोह की बात आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी की. हालांकि अखिलेश ने ये बयान कथित वोट चोरी को लेकर दिया है.

DNA मित्रों, जब से नेपाल में सत्ता बदली है तब से भारत और नेपाल की तुलना वाले बयानों की बाढ़ आ गई है. कोई कहता है कि नेपाल में जो आग लगी है, वो भारत के अंदर भी धधक रही है. कोई कह रहा है कि युवा नाराज़गी विस्फोटक है. कोई ये भी नसीहत दे रहा है कि भारत में तख्तापलट की आशंका को हल्के में न लें. सरकार इसे विपक्ष की धमकी बता रही है जबकि विपक्ष इसे सुधार की मांग बता रहा है.

क्या भारत में तख्तापलट संभव है?

वैसे ये उम्मीद सिर्फ़ नेपाल में तख़्तापलट के बाद ही नहीं आई है. बांग्लादेश और श्रीलंका में भी तख्तापलट होने के बाद विपक्षी नेताओं को भारत में सरकार बदलने की उम्मीद दिखने लगी थी. लेकिन ये सिर्फ़ राजनीतिक बयानबाज़ी साबित हुई. न तो चुनी हुई सरकारों को लेकर लोगों का भरोसा कम हुआ, न ही जनता को भड़काने में कामयाबी मिली. लेकिन यहां इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए कि क्या भारत में तख्तापलट संभव है. क्या नेपाल जैसे हालात भारत में भी बन सकते हैं. क्या यहां भी Gen-Z सड़कों पर उतर सकती है. मेरे विचार से इस सवाल का जवाब ना में है. इसके कई ठोस कारण हैं.

-भारत का संघीय ढांचा मजबूत है.
-भारत की संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं.
-संसद में बहस के अवसर मौजूद हैं.
-विपक्ष के नेता ख़ुद लोकतंत्र की मज़बूत जड़ों की दुहाई देते हैं.

'हमें अपने संविधान पर गर्व है'

नेपाल के Gen Z विद्रोह के अगले दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी पहलू को सामने रखा था. एक मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि नेपाल के जो हालात हैं, वो हम देख रहे हैं, हमें अपने संविधान पर गर्व है.

राजनीति ज़्यादा, तथ्य कम

इसलिए नेपाल से उम्मीद लेकर भारत में या भारत के किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन की बात करने वाले नेता सिर्फ़ सरकार पर दबाव बना रहे हैं, ऐसा कहना ग़लत नहीं होगा. ये राजनीतिक उकसावे की चाल ज़्यादा लगती है. इस नैरेटिव के सहारे अगले चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है. विपक्ष तख्तापलट को, युवाओं के विद्रोह को  सरकार की नीतियों से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, इसमें राजनीति ज़्यादा है, तथ्य कम.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

