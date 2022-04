PM मोदी से मिले नेपाल के प्रधानमंत्री, दोनों देशों के रिश्तों को लेकर हुई बातचीत

नई दिल्ली: नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा (Sher Bahadur Deuba) ने दिल्ली के हैदराबाद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की. देउबा तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं. नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है. भारत-नेपाल संबंधों के लिहाज से ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है. उन्होंने कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा (J. P. Nadda) और अन्य नेताओं से भी मुलाकात की.

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 'भारत और नेपाल की दोस्ती, हमारे लोगों के आपसी संबंध, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती. हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान-प्रदान के धागे, प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं. अनादिकाल से हम एक-दूसरे के सुख-दुख के साथी रहे हैं.'

उन्होंने कहा कि ' हमारी सहभागिता के आधार में हमारे लोगों के आपसी संबंध और उनके बीच होने वाला आदान प्रदान है. ये हमारे संबंधों को ऊर्जा देते हैं, संबल देते हैं. नेपाल की शांति, प्रगति और विकास की यात्रा में भारत एक दृढ़ साथी रहा है और हमेशा रहेगा.'

पीएम मोदी ने कहा कि 'हमारा Joint Vision Statement on Power Cooperation भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा. हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज़ गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया. यह project इस क्षेत्र के विकास के लिए एक game changer सिद्ध होगा.'

नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा शनिवार सुबह दिल्ली के हैदराबाद भवन पहुंचे. यहां पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया. पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद नेपाली पीएम, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी जाएंगे. यहां उनका स्वागत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. वाराणसी में नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के आने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. नेपाली अधिकारी काशी पहुंच चुके हैं और भारत के अधिकारियों के साथ पीएम के दौरे का खाका खींचा जा रहा है.

Working together to take India-Nepal relations to newer heights.The meeting between PM Narendra Modi & Nepal PM Sher Bahadur Deuba gets underway.Wide-ranging talks on our multifaceted partnership are on the agenda: MEA Spox Arindam Bagchi

