नेपाल बाढ़ त्रासदी: 105 भारतीय लापता, सेना का रेस्क्यू जारी

Nepal Rasuwa Flood: नेपाल के रसुवा जिले में भोटे कोशी नदी में आई अचानक भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. इस आपदा में देश-विदेश के कुल 384 पर्यटक लापता हो गए हैं, जिनमें 105 भारतीय बताए जा रहे हैं. नेपाल पर्यटन बोर्ड (NTB) ने ट्रैवल एजेंसियों, स्थानीय निकायों, टूर गाइडों और सुरक्षा एजेंसियों से पुष्टि के बाद यह आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है. लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए युद्धस्तर पर अभियान शुरू कर दिया गया है.
नेपाली सेना और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुबह करीब 9 बजे भोटे कोशी नदी में पानी का बहाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ गयाय बताया जा रहा है कि पानी का यह तेज सैलाब तिब्बत (चीन) की तरफ से आया. अचानक आए पानी के तेज बहाव ने रसुवा जिले के तिमुरे और स्याफ्रुबेसी इलाकों में भारी तबाही मचाई. कई वाहन, पर्यटकों का सामान और संपत्तियां पानी के तेज बहाव में बह गईं. बाढ़ की चपेट में आने से टिमुरे, स्याफ्रुबेंशी, रसुवागढ़ी और मैलुंग स्थित पुलिस कार्यालयों को भी भारी नुकसान पहुंचा है.
नेपाल पर्यटन बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, कुल लापता पर्यटकों में 291 विदेशी और 93 स्थानीय नेपाली नागरिक हैं.
न्यूज एजेंसी एपी (AP) के मुताबिक, बाढ़ के कारण अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है. इसके अलावा टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मियों का भी कोई पता नहीं चल सका है. राहत और बचाव दल ने अब तक 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. हालात को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में 14 हेलिकॉप्टर लगाए गए हैं.
नेपाल में मची इस तबाही का असर भारत के सीमावर्ती इलाकों पर भी पड़ने का खतरा है. इसे देखते हुए बिहार सरकार ने एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया है. राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.
काठमांडू से करीब 125 किलोमीटर दूर तिब्बत सीमा के पास स्थित रसुवा जिले में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं. नदी के बहाव की दिशा में पड़ने वाले सभी निचले जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.