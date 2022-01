चॉकलेट के रैपर पर भगवान की तस्वीर छापना पड़ा भारी, लोगों के विरोध के बाद उठाना पड़ा ये कदम

नई दिल्ली: मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले (Nestle) ने इन दिनों विवादों के घेरे में है. दरअसल नेस्ले ने किटकैट (Kitkat) ब्रांड चॉकलेट के रैपर पर भगवान की तस्वीर छापी थी. इसे लेकर लोगों ने ट्वीटर पर कंपनी को ट्रोल किया, जिसके बाद सोमवार को कंपनी ने माफी मांग ली. इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि वह इस तरह के सारे प्रॉडक्ट को मार्केट से वापस मंगा रही है.

बता दें कि नेस्ले कंपनी की किटकैट चॉकलेट के रैपर पर भगवान जगन्नाथ और बालभद्र की तस्वीरें आने के बाद इस पर कई राज्यों, खासतौर से ओडिशा में काफी एतराज जताया गया. ओडिशा के हजारों लोगों ने ट्विटर पर इसको लेकर कंपनी को टैग किया और इन तस्वीरों को लेकर गुस्सा दिखाया.

We do understand the sensitivity of the matter and regret if we have inadvertently hurt anyone’s sentiment. With immediate action, we had already initiated the withdrawal of these packs from the market. We thank you for your understanding and support. (3/3)

— We Care At Nestlé (@NestleIndiaCare) January 17, 2022