Kartavya Path: नेताजी की 28 फीट ऊंची मूर्ति के पीछे है इस शख्स की कलाकारी, सिंगल ग्रेनाइट पत्थर से हुई तैयार, जानें खास बातें

Netaji s India Gate statue: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. जेट ब्लैक ग्रेनाइट की नेताजी की इस विशाल मूर्ति को तैयार करना आसान नहीं था. जिस पत्थर से नेता जी की मूर्ति तैयार हुई है, उसे तेलंगाना से लाया गया. इस पत्थर को लाने के लिए 140 पहियों वाले 100 फीट लंबे ट्रक का इस्तेमाल किया गया. खास बात यह कि इसे विशेष रूप से मूर्ति के पत्थर को लाने के लिए डिजाइन किया गया था. यह पत्थर तेलंगाना के खम्मम से 1,665 किमी की दूरी तय कर नई दिल्ली पहुंचा. आइये आपको बताते हैं इस मूर्ति से जुड़ी हर बड़ी बातें.

पीएम मोदी ने वादा किया पूरा

बता दें कि इस साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस पर नेता जी की 125 वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था. पीएम मोदी ने आश्वासन दिया था कि देश के नेता जी के प्रति ऋणी होने के प्रतीक के रूप में इंडिया गेट पर ग्रेनाइट से बनी नेताजी की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी.

लगे 26,000 मानव घंटे

नेताजी की यह भव्य प्रतिमा भारत में सबसे ऊंची, यथार्थवादी, अखंड, हस्तनिर्मित मूर्तियों में से एक है. इसे 280 मीट्रिक टन वजन वाले ग्रेनाइट के एक अखंड ब्लॉक पर उकेरा गया है. विशाल ग्रेनाइट मोनोलिथ को काटकर 65 मीट्रिक टन वजन वाली मूर्ति बनाने में 26,000 मानव घंटे से अधिक समय लगा.

