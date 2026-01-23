'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है...', नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग

Subhash Chandra Bose: आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती है. इस मौके पर जगह-जगह पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है. इस अवसर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से सेंट्रल आर्काइव में महान भारतीय देशभक्त से जुड़ी सभी फाइलों को तुरंत डीक्लासिफाई करने की मांग की है. उन्होंने दावा किया है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेताजी के गायब होने का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है.

सीएम ने याद दिलाया कि उनके नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी से जुड़ी उन फाइलों को बहुत पहले ही डीक्लासिफाई कर दिया था जो स्टेट आर्काइव में थीं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को नेताजी की भावना और देश में सांप्रदायिक सद्भाव के संदेश की याद दिलाई है. मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बदकिस्मती से, नेताजी के गायब होने का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है. हमें नहीं पता कि 1945 के बाद उनके साथ क्या हुआ. यह सभी के लिए बहुत दुख की बात है लेकिन हमने बहुत पहले ही सभी सरकारी फाइलें पब्लिक कर दी थीं मैं फिर से भारत सरकार से नेताजी से जुड़ी सभी जानकारी को डीक्लासिफाई करने की अपील करूंगी.

शुक्रवार को नेताजी की जयंती सरस्वती पूजा के मौके पर है, जो पश्चिम बंगाल में एक बहुत पॉपुलर त्योहार है, खासकर स्टूडेंट और युवा वर्ग के बीच, देवी सरस्वती विद्या और संगीत की देवी हैं. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि सांप्रदायिक एकता और वैश्विक भाईचारे की उनकी सीख पर चलना होगा. मुख्यमंत्री ने कहा, “नेताजी जानते थे कि यह देश सिर्फ हिंदुओं या सिर्फ मुसलमानों का नहीं है. उनके लिए यह देश सभी पुरुषों, महिलाओं, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, पंजाबी, तमिलों, गुजरातियों और बंगालियों के लिए था.

उनकी आजाद हिंद फौज सेक्युलरिज्म और भाईचारे की निशानी थी, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर और गरीब, पुरुष और महिलाएं और सभी नस्लों, धर्मों, जातियों, समुदायों के लोग देश के लिए एक साथ लड़े. अगर हम नेताजी का सच में सम्मान करना चाहते हैं, तो यह हम सभी का फर्ज है कि हम जाति, धर्म और जेंडर की परवाह किए बिना एकता, भाईचारे और मेलजोल के उनके आदर्शों को मानें. हम सभी भारतीय हैं, और यही हमारी पहचान है. (IANS)