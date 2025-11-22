न्यूट्रल अंपायर खुद बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का BJP-चुनाव आयोग पर हमला

Vote Chor Gaddi Chor maharally: कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का बिगुल फूंक दिया है. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शन की जानकारी मीडिया से साझा की है. जिसके मुताबिक 14 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे से दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट चोर गद्दी छोड़ महा रैली' आयोजित की जाएगी. इस रैली के जरिए पार्टी के बड़े नेता देश की चुनावी व्यवस्था में हो रही कथित धांधलियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ संदेश देंगे.

संविधान को बचाना है: कांग्रेस

12 राज्यों में चुनावी मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर महामंथन करने के कुछ दिन बाद पार्टी नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी का भावी कार्यक्रम साझा करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंच रही है.

डेमोक्रेसी पर खतरा!

वेणुगोपाल ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'वोट चोरी का साया आज हमारी डेमोक्रेसी पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा है. हमारे संविधान को खत्म करने की इन कोशिशों के खिलाफ पूरे देश में मैसेज देने के लिए पार्टी को देश के कोने-कोने से करोड़ों सिग्नेचर मिले हैं, जो भाजपा-भारतीय चुनाव आयोग के गलत तरीकों जैसे बोगस वोटर्स को जोड़ने, विरोधी वोटर्स को हटाने और बड़े पैमाने पर वोटर रोल में हेराफेरी करने को गलत ठहराते हैं. इतना ही नहीं, हर भारतीय ने देखा है कि चुनाव आयोग कैसे नियमों को तोड़ता है, एमसीसी के उल्लंघन को नजरअंदाज करता है और भाजपा को चुनावों में धांधली करने में मदद करने के लिए दिनदहाड़े रिश्वत देता है.

न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा?

कांग्रेस नेता ने ये भी कहा है कि वह चुनाव आयोग जो कभी न्यूट्रल अंपायर था, अब एक खुलेआम पार्टी का खिलाड़ी बन चुका है, वो अब चुनावों में बराबरी के मौके के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से खत्म कर रहा है. चुनाव सिस्टम पर यह हमला हमारी आंखों के सामने हो रहा है हम चुप नहीं रहेंगे. यह महारैली वोट चोरों के चंगुल से भारतीय लोकतंत्र को वापस पाने की हमारी लड़ाई की बस शुरुआत है.'