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कभी अपना घर नहीं खरीदा, किराये के मकानों में गुजारी जिंदगी... अयातुल्ला अली खामेनेई का ये किस्सा आपने सुना नहीं होगा

Ayatollah Ali Khamenei Personal Life: ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई 15 दिन पहले यूएस-इजरायल के संयुक्त हमले में मारे जा चुके हैं. अब उनके बारे में अहम खुलासा हुआ है. खामेनेई के भारत में तैनात प्रतिनिधि ने खुलासा किया है कि अली खामेनेई ने कभी अपना घर नहीं खरीदा और किराये के मकानों में पूरी जिंदगी गुजार दी. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 14, 2026, 10:08 PM IST
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कभी अपना घर नहीं खरीदा, किराये के मकानों में गुजारी जिंदगी... अयातुल्ला अली खामेनेई का ये किस्सा आपने सुना नहीं होगा

How was personal life of Ayatollah Ali Khamenei: यूएस-इजरायल की ईरान के साथ चल रही जंग को 15 दिन पूरे हो चुके हैं. जंग के पहले ही दिन इजरायल-अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मार गिराया था. इसके बावजूद, ईरान ने हथियार नहीं डाले और अपने दुश्मनों के खिलाफ मजबूती से लड़ता आ रहा है. अब अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में कई खुलासे हुए हैं. यह खुलासे ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के सहायक अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने किए हैं. वे भारत में रहकर ईरान के सुप्रीम लीडर का प्रतिनिधित्व करते हैं.

'अली खामेनेई ने कभी अपना घर नहीं खरीदा'

दिल्ली में आयोजित एक मीडिया कार्यक्रम में अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने दावा किया, 'अली खामेनेई ने कभी अपना घर नहीं खरीदा. वे हमेशा किराये के मकानों में रहे. उनके चार बेटों ने भी विलासिता पर खर्च करने के बजाय उनके जीवनशैली का ही अनुसरण किया. वे हमेशा मजहब के लिए जिये और इंसानियत को सबसे ऊपर रखा.'

'मोजतबा खामेनेई बहुत बौद्धिक व्यक्ति'

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को भी इलाही ने सादगी पसंद बताया. उन्होंने कहा, 'वे बहुत बौद्धिक व्यक्ति हैं. बहुत कुलीन. वे एक दार्शनिक हैं, सिद्धांतों के व्यक्ति और विचारों के व्यक्ति हैं. उनका जीवन बहुत सादा है. सामान्य लोगों से भी कम. वे अपना जीवन चलाने, घर के लिए रोटी और भोजन खरीदने के लिए पैसे उधार लेते थे.'

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ईरान की संवैधानिक व्यवस्था पर जोर डालते हुए अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने कहा, 'सुप्रीम लीडर का चयन किसी की व्यक्तिगत पसंद या नापसंद पर नहीं होता. देश में एक संवैधानिक समिति है, जो यह तय करती है कि अगला नेता कौन होगा.'

'परिषद करती है नए सुप्रीम लीडर का चयन'

इलाजी ने बताया, 'ईरानी संविधान में 88 सदस्यों वाली एक परिषद के पास नया सुप्रीम लीडर चुनने की शक्ति है. इस परिषद के सदस्य ईरानी जनता की ओर से चुने जाते है. सी संवैधानिक परिषद ने पहले खोमेनी के बाद अली खामेनेई को ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर चुना था.'

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, 'अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद परिषद ने नए नेता की नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश शुरू की. उसके पास कई लोगों के नाम थे. कई नामों पर विचार के बाद परिषद ने मोजतबा खामेनेई को ईरान को नया सुप्रीम लीडर बनाने का फैसला किया.' 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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