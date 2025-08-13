'कभी 'मृत लोगों' के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला...', किन लोगों को बुलाकर राहुल ने कसा EC पर तंज

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे हैं. हाल ही में राहुल गांधी ने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है. इन लोगों का कहना है कि जब हमने पता किया तो पता चला कि हम लोग मर गए हैं.
Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे हैं. हाल ही में राहुल गांधी ने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है. इन लोगों का कहना है कि जब हमने पता किया तो पता चला कि हम लोग मर गए हैं. राहुल गांधी वीडियो में कहते दिखाई दे रहे हैं,'जब आपने चैक किया तो पता चला कि चुनाव आयोग ने आप लोगों को मार दिया है.'
इन लोगों से मुलाकात के वीडियो राहुल गांधी सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,'जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं लेकिन कभी 'मृत लोगों' के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था. इस अनोखे अनुभव के लिए, धन्यवाद चुनाव आयोग.'
जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं,
लेकिन कभी 'मृत लोगों' के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था।
इस अनोखे अनुभव के लिए, धन्यवाद चुनाव आयोग! pic.twitter.com/Rh9izqIFsD
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 13, 2025
वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी कुछ लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और कहते हैं,'सुना है आप लोग जिंदा ही नहीं हो?' इसके बाद जवाब आता है,'मुर्दा घोषित कर दिया है.' इसके बाद राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि पता कैसे चला आपको? जवाब आता है,'वोटर लिस्ट चैक किया गया सर, पता चला कि नाम नहीं है.' इसके बाद राहुल कहते हैं,'जब आपने चैक किया तो पता चला कि चुनाव आयोग ने आप लोगों को मार दिया है.'
आगे राहुल गांधी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि कितने लोग हैं? तो जवाब आता है,'एक पंचायत में कम से कम 50 लोग सकते हैं सर. ' राहुल पूछते हैं,'आप कितने पोलिंग बूथ से हो?' इसके बाद जवाब आता है कि हम 3-4 पोलिंग बूथ से हैं और हमारा अलावा कुछ अन्य लोग भी हैं.
वीडियो के मुताबिक ये लोग राघोपुर विधानसभा से हैं, जो तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है. इन लोगों को पता चला कि वोटर लिस्ट में इन सभी को मुर्दा घोषित कर दिया गया है. वीडियो के आखिर में राहुल गांधी सभी से पूछते हैं कि दिल्ली घूमे हो या नहीं, थोड़ा देखकर जाओ दिल्ली. इसके बाद जवाब आता है कि देखने से पहले ही मार दिया गया हमें. इसके बाद राहुल गांधी भी कहते हैं कि जिंदा ही नहीं है तो कैसे देखेंगे दिल्ली?
