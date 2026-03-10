‘PM को गले लगाकर आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू ने राहुल गांधी पर कसा तंज तो प्रियंका वाड्रा ने दिया जवाब

Lok Sabha Speaker Om Birla News: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि ‘PM को गले लगाकर आंख मारने वाला नेता नहीं देखा.’ इस पर सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भड़क गई और कहा कि सरकार को राहुल गांधी से डर लगता है.
Trending Photos
Lok Sabha Speaker Om Birla No-Confidence Motion News: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को लोकसभा में गर्मागर्म बहस हुई. विपक्ष ने सरकार पर व्यंग्य बाणों के तीर दागे तो सत्ता पक्ष भी कहां पीछे रहने वाला था. उसने भी उसी अंदाज में जबरदस्त पलटवार किया. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को आक्रामक अंदाज में कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने 2018 की एक घटना का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घेरा. जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाया था और वापस अपनी सीट पर लौटकर सहयोगी सांसदों को आंख मारी थी.
रिजिजू ने कहा, 'मैंने ऐसा नेता कभी नहीं देखा, जो प्रधानमंत्री को गले लगाए और फिर वापस जाकर आंख मारता हो. जैसा लीडर, वैसे ही उसके सांसद. उनके सदस्य चेयर पर्सन को 'यार' कहते हैं और फिर कहते हैं कि इसमें गलत क्या है?' ऐसा कहकर रिजिजू ने कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल पर भी निशाना साधा, जिन्होंने सदन में चेयर पर्सन को 'यार' कहा था.
उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल के बजाय उन्हें विपक्ष का नेता बनाया जाना चाहिए था. 'वे अच्छा व्यवहार करती हैं, सुनती हैं और मुस्कुराती रहती हैं.' रिजिजू ने राहुल पर तंज कसा कि वे बोलने की बारी आने पर सदन से भाग जाते हैं. दूसरों की बात नहीं सुनते और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता. उन्होंने 15वीं लोकसभा का उदाहरण दिया, जहां नेता प्रतिपक्ष केवल दो बार बोले थे.
अपने भाषण को शायराना अंदाज में समाप्त करते हुए रिजिजू ने मुज्तर खैराबादी का शेर पढ़ा, 'न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं... जो बिगड़ गया, वो नसीब हूं… जो उजड़ गया वो दयार हूं.' यह राहुल गांधी पर करारा व्यंग्य था.
इसका प्रियंका गांधी वाड्रा ने तुरंत पलटवार किया. उन्होंने कहा कि सरकार वाले राहुल की बातें पचा नहीं पा रहे हैं. इसकी वजह ये है कि पिछले 12 वर्षों में वे एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिन्होंने झुकने से इनकार किया है.
प्रियंका ने रिजिजू के नेहरू उद्धरण पर कटाक्ष किया कि वे जिन नेहरू की दिन-रात निंदा करते हैं, 'आज उसी के शब्दों का सहारा ले रहे हैं.' उन्होंने कहा, 'मैं मुस्कुराती हूं क्योंकि अचानक नेहरू जी की प्रशंसा शुरू हो जाती है, जिनके खिलाफ 1950 के दशक में प्रस्ताव लाया गया था.'
संसद में यह चर्चा बुधवार को भी जारी रहेगी. माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सरकार की ओर से बुधवार शाम 5 बजे लोकसभा में जवाब देंगे. इस दौरान वे अपनी पारंपरिक शैली के अनुसार तथ्यों के साथ विपक्ष पर करारा हमला हमला बोल सकते हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.