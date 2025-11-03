'महाराष्ट्र का पप्पू'! इतनी गंदी, घटिया और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP के टॉप ऑर्डर पर चुन-चुनकर हमला

Uddhav Thackeray PC:
Maharashtra Politics: शिवसेना (यूबीटी) सुप्रीमो और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सोमवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महायुति पर जमकर निशाना साधा है. अजीत पवार के बयान से लेकर आशीष शेलार को निशाने पर लेते हुए उद्धव ने चुन-चुनकर जवाब देते हुए तीखा सियासी पलटवार किया. डिप्टी सीएम अजित पवार को लेकर उद्धव ने कहा, 'मुझे शब्द नहीं मिल रहे. इनकी संवेदना खत्म हो गई है. उपमुख्यमंत्री ने जो कहा कि हमने चुनाव के लिया कहा था. तो कम से कम अब अपनी बात पर तो कायम रहें.'
सियासी विरोधियों पर हमलावर हुए उद्धव ने कहा, 'मैं आशीष शेलार पर बोलता नहीं. लेकिन उन्होंने अपनी ही बात से यह जता दिया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 'पप्पू' हैं. उन्होंने भी अपनी बात से यह सिद्ध कर दिया कि चुनाव आयोग की लिस्ट में गड़बड़ है. जिसका मतलब ये है कि हमारी मांग सही है. आशीष शेलार का इसलिए अभिनंदन. उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बात की. अब वो हमारे साथ कोर्ट आ सकते है.
अजीत पवार के कर्ज माफी के बयान पर उद्धव ने कहा, 'इतनी गंदी और गिरी हुई सरकार नहीं देखी. पहले तो वोट चोरी की और उसके बाद अब जो लोगों को कहा गया कि हम आने के बाद कर्ज माफी करेंगे. उपमुख्यमंत्री का बयान है. इसलिए कर्जमुक्ति तो होनी ही चाहिए.
पहले सरकार के नेता हमसे हमारे मुद्दे पर बात करें. जब वो घिरने लगते हैं तो अलग मुद्दों पर ले जाते है. मैं भारतीय महिला क्रिक्रेट टीम के विश्व विजेता बनने पर बधाई देता हूं. महिलाएं बिल्कुल बेहतरीन खली उनका अभिनंदन मैं बीच-बीच में मैच देख रहा था. उनका बहुत बहुत अभिनन्दन.
अभी कुछ दिन पहले सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने उद्दव के विधायक बेटे आदित्य ठाकरे को 'महाराष्ट्र का पप्पू' न बनने की सलाह दी थी. उद्धव की फायर ब्रांड टिप्पणियों को उसका जवाब माना जा रहा है.
