75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत, लिफ्ट...किसी महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया कॉम्प्लेक्स, जानें खासियत

Bombay High Court: बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर काफी ज्यादा खास होने वाला है. क्योंकि यह 26 एकड़ में फैला होगा, जिसमें 75 कोर्ट रूम होंगे, इसके अलावा इसमें प्राचीन शैली की झलक भी देखने को मिलेगी.
Bandra High Court complex: बॉम्बे हाईकोर्ट के नए परिसर को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्सुकता है. इस परिसर का डिजाइन भी चुन लिया गया है. यह परिसर बांद्रा में बन रहा है. ये परिसर 30 एकड़ में तैयार होगा और इसे बनाने के लिए 3750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. यह परिसर 26 एकड़ में फैला होगा, जिसमें 75 कोर्ट रूम होंगे और बाकी 4 एकड़ में जजों के लिए आवास होंगे. हालांकि हाईकोर्ट की बिल्डिंग में प्राचीन शैली की झलक देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.
कैसे होगा नया परिसर?
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक ये इमारत शास्त्रीय और नव-शास्त्रीय शैली में बनेगी, जो शहर में बनी अन्य इमारतों से बिल्कुल अलग होगी. इसका इसका मुख्य हिस्सा 450 मीटर लंबा होगा, सामने अर्धवृत्ताकार एक हरा-भरा बेहतरीन मैदान होगा. इस मैदान में 50 मीटर ऊंचा एक अशोक स्तंभ होगा. इमारत का सबसे ऊंचा गुंबद 70 मीटर ऊंचा होगा, जो 20 मंजिल के बराबर है. कोर्ट रूम चार मंजिलों में होंगे, प्रत्येक में प्रतीक्षालय, प्राकृतिक रोशनी के लिए रोशनदान, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और आधुनिक सुविधाएं होंगी. इमारत सफेद सीमेंट-कंक्रीट से बनेगी, जिससे बार-बार रंगाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसके अलावा इसका आगे का भाग कलानगर और खेरवाड़ी फ्लाईओवर के बीच होगा, जिसकी लंबाई 450 मीटर होगी.
क्या बोले आर्किटेक्ट?
बता दें कि आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा प्रस्तुत इस डिजाइन को हाईकोर्ट की संचालन समिति ने एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुना है. जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमने पहले कई अन्य वास्तुकारों के साथ अपने डिजाइन का एक प्रेजेंटेशन दिया फिर हमें जजों की एक समिति के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया गया. बाद में, राज्य के लोक निर्माण विभाग ने हमें सूचित किया कि हमारा डिज़ाइन चुन लिया गया है. हम अधिकारियों के साथ मिलकर डिज़ाइन में सुझावों और बदलावों को शामिल कर रहे हैं.अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. 25 से ज्यादा वास्तुकारों की एक टीम ने इस डिजाइन पर काम किया है.
