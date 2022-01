UP: 10वीं तक की क्‍लासेज बंद, 2 घंटे बढ़ा नाइट कर्फ्यू; माघ मेले पर ये बात जानना जरूरी

New Covid Rules in UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा है कि जिस जिले में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1000 से अधिक हो जाए वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां आदि सार्वजनिक स्थलों को 50% क्षमता के साथ संचालित किए जाएं. माघ मेले को कोरोना की मार से बचाने के लिए खास इंतजाम करने की हिदायत दी गई है.