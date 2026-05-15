दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस; रूस ने शांत करवाया माहौल

BRICS Summit 2026: नई दिल्ली में BRICS सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. सम्मेलन में देश-विदेश के कई नेता पहुंचे. इस दौरान विदेश मंत्रियों की बैठक में भारी तनाव देखने को मिला, जब पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के प्रतिनिधि आपस में ही भिड़ गए. इस दौरान रूस ने बीच-बचाव किया. बता दें कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने UAE पर आरोप लगाया कि उसने तेहरान के खिलाफ इजरायल की मदद की. इसके बाद UAE ने भी तीखा हमला किया.

आपस में भिड़े ईरान-UAE

UAE के प्रतिनिधियों ने कहा कि पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए संघर्ष के दौरान ईरान ने उनके देश पर डायरेक्ट हमले किए और उन्हें टारगेट किया. ईरान और UAE के बीच पिछले कुछ दिनों में UAE में ऊर्जा ठिकानों पर हमलों को लेकर तीखी बयानबाजी हुई है, जिसके चलते BRICS पश्चिम एशिया की स्थिति पर सर्वसम्मत बयान जारी करने में असफल रहा. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इसका जवाब देते हुए UAE पर तेहरान के खिलाफ आक्रामकता में सीधे शामिल होने का आरोप लगाया. ईरान के मुताबिक UAE ने इजरायल-अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस, एयर स्पेस और खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई. ईरान ने सफाई देते हुए कहा कि उसने UAE पर कोई हमला नहीं किया था, बल्कि सेल्फ डिफेंस के लिए वहां की जमीन पर मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया था.

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रूस ने किया बीच-बचाव

सम्मेलन में आयोजित 2 सत्रों में से 1 के दौरान ईरानी विदेश मंत्री और UAE के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार के बीच तीखी बहस होने लगी. इस दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने स्थिति शांत करने की कोशिश की. UAE और ईरान के बीच मतभेद के चलते पश्चिम एशिया संघर्ष पर कोई सर्वसम्मत बयान जारी नहीं हो पाया है. बता दें कि यह पूरा विवाद 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए संयुक्त हमले से जुड़ा है. ईरान ने हमले के जवाब में UAE, कतर और बहरीन समेत खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन-मिसाइल से हमले किए. ॉ

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भारत का रुख

BRICS सम्मेलन की मेजबानी कर रहे भारत ने ईरान और UAE के बीच तीखी बहस को लेकर प्रतिक्रिया दी. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डिप्लोमेसी और शांति पर जोर दिया. उन्होंने साफ कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी की भलाई के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इंटरनेशनल सी रूट होर्मुज स्ट्रेट पर बिना किसी रोकटोक के व्यापार सुरक्षित चल सके.