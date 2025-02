PM मोदी भी हुए 'छावा फिल्म' के मुरीद; मराठी साहित्य सम्मेलन में बांधे तारीफों के पुल

PM Modi: राजधानी दिल्ली में आयोजित 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने मराठी भाषा की जमकर तारीफ की. इस दौरान जब मुंबई का जिक्रआया तो फिल्मों के बिना ना साहित्य की बात पूरी होती है और न ही मुंबई की. साथ ही कहा कि इन दिनों तो छावा की धूम मची है. इसके अलावा जानिए पीएम ने क्या कुछ कहा.

पीएम ने किया छावा का जिक्र

पीएम ने कहा हमारी मुंबई ने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश को ऊंचाईयों पर पहुंचाया है. जब मुंबई का जिक्र आया है, तो फिल्मों के बिना न साहित्य की बात पूरी होगी और न मुंबई की. यह महाराष्ट्र और मुंबई ही है, जिसने मराठी फिल्मों के साथ-साथ हिंदी सिनेमा को यह ऊंचाई दी है. इन दिनों तो ‘छावा’ की धूम मची हुई है.’ पीएम के जिक्र करने के बाद वहां पर बैठे लोग छत्रपति संभाजी महाराज की जयकारे लगाने लगे.

देश में मराठी भाषा ने हमें बहुत समृद्ध साहित्य दिया है. अपनी आधुनिक सोच के कारण मराठी साहित्य ने विज्ञान कथाएं भी रची हैं. अतीत में महाराष्ट्र के लोगों ने आयुर्वेद, विज्ञान और तार्किक तर्क के क्षेत्र में अविश्वसनीय योगदान दिया है. महाराष्ट्र और मुंबई ने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ मराठी फिल्मों का दर्जा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

WATCH | Delhi: During the inauguration of the 98th Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan, Prime Minister Narendra Modi says "In the country, the Marathi language has given us a very rich Dalit literature. Due to its modern thinking, Marathi literature has also created works… pic.twitter.com/sQ9pdAnMIG

— ANI (@ANI) February 21, 2025