हवा में हजारों फीट ऊंचाई पर एयर इंडिया का एक और विमान हादसे का शिकार होते बचा, सैकड़ों यात्री थे सवार

Air India Flight: एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-171 जो 12 जून को एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ मिनटों में क्रैश हो गई थी, वो भारत की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटनाओं में से एक थी. लेकिन एयर इंडिया की दिल्ली से हांगकांग जाने वाली फ्लाइट भी हादसे का शिकार होते-होते बची थी, जब हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर उसका दरवाजा खुल गया और तेजी से भड़भड़ाने लगा. इससे विमान में सवार सैकड़ों यात्री सकते में आ गए थे. ये घटना 1 जून को हुई है, लेकिन अहमदाबाद विमान हादसे से दहशतजदा कुछ यात्रियों ने अब सोशल मीडिया पर इस वाकये की कहानी बयां की है, जो वायरल हो रही है.

एक यात्री ने दिल्ली से हांगकांग की एयर इंडिया की फ्लाइट Air India AI-314 की पूरी कहानी बयान की है. उसने सोशल मीडिया पर लिखा,उड़ान भरने के एक घंटे बाद विमान का दरवाजा तेजी से धड़धड़ाने लगा, जैसे कोई बाहर से इसे धक्का देकर खोलने का प्रयास कर रहा हो. इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया. हवा के दबाव से दरवाजे के किनारों से कंपन के साथ तेज हवा और आवाजें आने लगीं. ये देख हवाई यात्रियों की दिल तेजी से धड़कने लगा.

तभी एयर होस्टेस ने हालात को भांपते हुए होशियारी दिखाई. उसने फौरन कई सारे टिश्यू पेपर निकाले और एक अन्य सहकर्मी की मदद से उस डोर को बंद कर दिया. फिर भी प्लेन में लोगों में दहशत कायम रही जो हांगकांग में प्लेन के लैंड करने के बाद ही खत्म हुई. यूजर्स ने लिखा कि शायद ही कोई विमान यात्री इस घटना को भूल पाएगा.

Credit Rajeev Bajaj from Linkedin:

Please zoom and take a closer look at the image of the door , as shared by one of the passenger travelling by Air India flight AI 314 departed from New Delhi to Hongkong on 1st June 2025.

After about 1 hour of take off , door started shaking… pic.twitter.com/dEdzAEoI1q

— Sachin Sharma (@sachinsharmage) June 13, 2025