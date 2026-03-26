‘मेड इन इंडिया’ ड्रोनों से विदेशी खतरा खत्म करने की तैयारी, अब फेल हुए तो बाहर; 20 सुरक्षा परीक्षण जरूरी

New drone security rules: केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में शामिल करने से पहले सभी सैन्य ड्रोनों के लिए 20 सूत्रीय सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य कर दिया है. इस फैसले का मकसद भारत में तैयार हुए ड्रोनों में छिपे विदेशी खतरों खासकर चीन के हार्डवेयर/फर्मवेयर जोखिमों को पूरी तरह खत्म करना है. रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया सुधारों के तहत यह नया फ्रेमवर्क पेश किया गया है. नए दिशा-निर्देश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में मौजूदा खतरों पर अपनी चिंताओं को बताते हैं, जिसमें हैकिंग और जीपीएस स्पूफिंग (GPS jamming/spoofing) का खतरा भी शामिल है. दरअसल हाल ही में पूर्वी क्षेत्र के पास एक ड्रोन को चीन की सेना पीएलए ने आंशिक रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिससे एन्क्रिप्शन संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया था.

7 प्रमुख खतरों पर फोकस!

नया फ्रेमवर्क 7 प्रमुख खतरों को लक्षित करता है.

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जीपीएस जैमिंग/स्पूफिंग

फर्मवेयर हाईजैक

डेटा एक्सफिल्ट्रेशन

इंटरनेट से जुड़े डेटा लीक

फर्मवेयर अपडेट्स

पेरिफेरल बेस्ड डेटा कैप्चर

20 सूत्रीय सिक्योरिटी चेक

जिस 20-पॉइंट सुरक्षा परीक्षण का जिक्र सरकार ने किया है. उसमें 10 हार्डवेयर संबंधी और 10 सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं. हार्डवेयर चेक लिस्ट में IC एनालिसिस, PCB इंस्पेक्शन, सिक्योर बूट, एन्क्रिप्शन वैलिडेशन को शामिल किया गया है. इसी तरह सॉफ्टवेयर चेक में क्रिप्टोग्राफिक इंटीग्रिटी, OS प्रोटेक्शन, फर्मवेयर सिक्योपिटी, TLS डेटा प्रोटेक्शन जैसे कई अहम कंपोनेंट्स पर फोकस किया गया है.

क्या है सरकार का प्लान?

शुरुआत में यह LSS ड्रोनों (Low, Slow, Small — नैनो, माइक्रो, स्मॉल UAVs) पर लागू होगा. वहीं बाद में बड़े-बड़े MALE/HALE ड्रोन श्रेणियों को परीक्षण के दायरे से गुजारा जाएगा. इन ड्रोन्स का परीक्षण केवल NABL .यानी मान्यता प्राप्त भारतीय लैब्स में ही होगा. आपको बताते चलें कि फिलहाल अपने देश में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) ही पूर्ण-स्पेक्ट्रम परीक्षण करने में सक्षम इकाई है. डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस (DGQA) सिकंदराबाद में एक डेडिकेटेड एक्जामिन फैसिलिटी स्थापित कर रहा है. नियमों का पालन न करने वालों यानी गलत कंपोनेंट डिस्क्लोजर करने वाले वेंडर्स के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी.

सरकार इस तरह क्लियर किए गए ड्रोन वेंडर्स/मॉडल्स का केंद्रीय डेटाबेस बनाएगी. क्लियर सिस्टम्स को तब तक दोबारा परीक्षण से छूट रहेगी जब तक डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. ये पॉलिसी सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी में मौजूद गैप को ध्यान में रखकर बनाई गई है. ये पॉलिसी रक्षा ड्रोनों में स्वदेशी चिप-लेवल मैन्युफैक्चरिंग के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप है.

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