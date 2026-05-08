DNA: सुवेंदु के PA की हत्या पर नया खुलासा, कितने की दी गई सुपारी; हमलावर की पहचान हुई?

DNA Hindi: चंद्रनाथ रथ की हत्या ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है. इस केस की छानबीन कहां तक पहुंची, उससे पहले आपको हत्या के पीछे की साज़िश के बारे में जानना चाहिए. सूत्रों के मुताबिक़ चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए भाड़े के प्रोफेशनल शूटर्स आए थे. सुपारी देकर उनकी हत्या कराई गई थी. गोली चलाने वाले शूटर्स पड़ोसी राज्यों के हो सकते हैं. यही वजह है कि बंगाल पुलिस उन शूटर्स को तलाश रही है जो हाल के दिनों में बिहार और यूपी की जेल से बाहर आए हैं.

हत्या की जांच के लिए बनी बंगाल पुलिस की SIT यूपी के गोरखपुर और झारखंड के धनबाद के साथ-साथ बिहार के कुछ ज़िलों में भी संदिग्धों की तलाश कर रही है. पुलिस अलग-अलग राज्यों के प्रोफेशनल अपराधियों की लिस्ट बना रही है. इसके लिए उन राज्यों की पुलिस से तालमेल किया जा रहा है. पुलिस ने अभी तक 5 से 6 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है. लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस सुराग़ नहीं मिल पाया है.

हत्या के पीछे प्रोफेशनल्स शूटर्स

हत्या के पीछे प्रोफेशनल शूटर्स का हाथ होने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि उन्होंने केवल 50 सेकेंड में चंद्रनाथ रथ की हत्या को अंजाम दिया. ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद वो बाइक पर सवार होकर फ़रार हो गए. जिस जगह चंद्रनाथ की हत्या की गई, वहां से महज़ 100 मीटर की दूरी पर लगे CCTV कैमरे में घटना के वक़्त का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है.

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रात के ठीक 10 बजे मध्यमग्राम के शेख मुजीबर रोड पर एक सिल्वर कलर की गाड़ी जाती है. इसका इस्तेमाल चंद्रनाथ की गाड़ी को ब्लॉक करने में किया जाता है. इसके बाद 10 बजकर 8 मिनट और 50 सेकंड के क़रीब चंद्रनाथ की गाड़ी दिखती है. 2 बाइक से चंद्रनाथ की गाड़ी का पीछा किया जाता है. वहीं इसके 50 सेकेंड बाद यानी 10 बजकर 9 मिनट और 40 सेकेंड पर एक बाइक वापस आती है. बाइक पर दो लोग दिखते हैं. कहा जा रहा है कि ये हमलावर हैं जो हत्या करने के बाद वापस लौटते हैं. यानी महज़ 50 सेकेंड में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया. 50 सेकेंड में GLOCK-47 पिस्टल से चंद्रनाथ पर फायरिंग करने के बाद हमलावर वहां से फ़रार भी हो गए.

चंद्रनाथ पर दोनों ओर से की गई फायरिंग

चंद्रनाथ के सीने पर गोली मारी गई ताकि उनके बचने की कोई उम्मीद न रहे. चंद्रनाथ पर दोनों तरफ़ से फायरिंग की गई ताकि वो गाड़ी से निकल नहीं सकें. फायरिंग के लिए ग्लॉक-47 पिस्टल का इस्तेमाल किया गया. ये सभी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि हत्यारे प्रोफेशनल शूटर थे. शूटर्स के इशारे पर सिर्फ और सिर्फ़ चंद्रनाथ ही थे. सूत्रों के मुताबिक़ उनके ड्राइवर को हत्या की नीयत से गोली नहीं मारी गई थी.

हमले के दौरान फोन पर बात कर रहे थे चंद्रनाथ

जब चंद्रनाथ रथ को गोली मारी गई, उस समय वो बीजेपी के विधायक शंकर घोष से फोन पर बातचीत कर रहे थे. आज शंकर घोष ने ज़ी न्यूज़ से बताया कि फ़ोन पर बात करते समय अचानक क्या हुआ. पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि जिस कार से हत्यारों ने चंद्रनाथ की गाड़ी को ब्लॉक किया था, वो हत्या से महज़ कुछ घंटे पहले कोलकाता एयरपोर्ट के नज़दीक नज़र आई थी. इससे पता चलता है कि चंद्रनाथ की हत्या करने वाले शूटर्स कुछ घंटे पहले ही कोलकाता आए थे.आज इस हत्या की जांच करने के लिए फ़ॉरेंसिक साइंस की एक टीम गुजरात से पहुंची. तीन सदस्यों की इस टीम ने मौके पर लंबे समय तक छानबीन की और सबूत जुटाए.

बंगाल की पुलिस यूपी पहुंची

हत्या में इस्तेमाल कार की छानबीन के लिए भी बंगाल पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश गई है. कल हमने आपको बताया था कि अपराधियों ने कार पर जिस नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया, उसकी जानकारी OLX पर बिक्री के लिए अपलोड की गई थी. अपराधियों ने OLX से गाड़ी का नंबर निकाला और उसकी फर्जी नंबर प्लेट बना ली. सिलीगुड़ी के जिस शख़्स ने OLX पर गाड़ी बेचने के लिए अपलोड किया था, उससे यूपी के एक व्यक्ति ने गाड़ी ख़रीदने के लिए संपर्क किया था. इसी सुराग़ के आधार पर उस व्यक्ति की छानबीन के लिए पुलिस टीम को यूपी भेजा गया है.

बंगाल में हिंसा की नई साजिशों का खुलासा

कोलकाता में सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या का राज़ खुलना अभी बाक़ी है. वहीं दूसरी तरफ़ राज्य में हिंसा की नई साज़िशों का लगातार खुलासा हो रहा है. मुर्शिदाबाद के सालार थाने के एक गांव में बम धमाके के बाद रमज़ान शेख़ नाम के एक युवक के दोनों हाथ उड़ गए. घटना के बाद भारी तादाद में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान मौक़े पर पहुंचे. छानबीन के दौरान पता चला कि बम को हटाते वक़्त ये धमाका हुआ.

वारदात से एक दिन पहले स्थानीय पुलिस ने फैज़ल शेख़ नाम के एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया था. उसके बाद से इलाक़े में ये चर्चा थी कि पुलिस अगले दिन उसके घर पर छापेमारी कर सकती है. कहा जा रहा है कि पुलिस की छापेमारी के डर से उसके घर के पास रखे हुए बमों के जखीरे को हटाया जा रहा था. इसी दौरान ब्लास्ट हो गया. सोचिए, अगर बमों को हटाने की कोशिश नहीं की जाती तो ये पता ही नहीं चलता कि बम धमाके की साज़िश की जा रही है. वहां बमों का जखीरा इकट्ठा किया गया है.

विदेशी नागरिक भारत में करते कई अपराध

मुर्शिदाबाद समेत बंगाल के कई ज़िले बांग्लादेश से सटे हैं. यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में अपराध की जब बात आती है तो बांग्लादेश का एंगल भी सामने आता है. भारत में विदेशी नागरिकों के द्वारा सबसे ज़्यादा अपराध बंगाल में ही किए जाते हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2024 के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में विदेशियों के द्वारा सबसे ज़्यादा अपराध किए गए.