Pet Lovers: घर में कुत्ता पालने के लिए अब पड़ोसी से लेनी होगी एनओसी, बनने जा रहा ये नया नियम

New Rules For Pet Lovers In Agra: कुत्ता पालना लोगों का पुराना शौक रहा है. कई लोग घर की सुरक्षा के लिहाज से कुत्तों को पालते हैं तो कई लोग शौक या स्टेटस की वजह से कुत्तों को पालना पसंद करते हैं. अभी तक कुत्ते पालने के लिए लोगों को कोई औपचारिकता नहीं करनी पड़ती थी. बस कहीं से भी पपी या कुत्ता लें और बिना किसी दिक्कत के पाल लो. लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला.

आगरा नगर निगम बनाने जा रहा नया नियम

देशभर की सरकारें कुत्ता काटने और पड़ोसियों के बीच होने वाले झगड़ों पर लगाम लगाने के लिए नए-नए नियम बना रही हैं. अब आगरा नगर निगम (Agra Municipal Corporation) ने भी पेट लवर्स (Pet Lovers) के लिए दिलचस्प नियम बनाने का ऐलान किया है. इस नए नियम के मुताबिक अब आपको घर में कुत्ता पालने के लिए निगम से तो अनुमति लेनी ही होगी. साथ ही अपने पड़ोसी से भी लिखित एनओसी लेनी होगी. अगर आपके पड़ोसी यह एनओसी देने से इनकार करेंगे तो आप कुत्ता नहीं पाल सकेंगे.

एप्लीकेशन में देनी होगी कुत्ते की पूरी डिटेल

आगरा नगर निगम (Agra Municipal Corporation) के मुताबिक कुत्ता पालने की अनुमति देने के लिए अब लोगों को निगम में अप्लाई करना होगा. उन्हें अपने आवेदन में स्पष्ट तौर पर लिखना होगा कि किस नस्ल का कुत्ता पालना है. उस कुत्ते की उम्र क्या है. उसे इंजेक्शन लग चुके हैं या नहीं. घर में उस कुत्ते को रखने के लिए जगह है या नहीं. परिवार में कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, जिसे कुत्ते के काटने का डर हो.

पड़ोसी से लेना होगा एनओसी सर्टिफिकेट

इतना ही नहीं, अपने पड़ोसी से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी लिखवाकर देनी होगी कि उन्हें आपके कुत्ता पालने से कोई दिक्कत नहीं है. अगर किसी वजह से पड़ोसी आपको एनओसी देने से इनकार कर देते हैं तो आपका आवेदन खारिज किया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक इस नियम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और मंजूरी मिलने के बाद इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है.

LIVE TV