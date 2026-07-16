/टीएमसी में भगदड़ का दौर जारी, ममता बनर्जी को नया झटका; मित्रा के बाद कोयल का इस्तीफा

Koel Mallick Rajya Sabha MP: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता मदन मित्रा के इस्तीफे के बाद राज्य एक और नेत्री ने पाला बदलकर सूबे की सियासत को गरमा दिया है. कुल मिलाकर 'दीदी' यानी ममता बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं. टीएमसी में भगदड़ का दौर जारी है. राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने 'दीदी' को टाटा बोलते हुए अपना रास्ता अलग कर लिया है.
टीएमसी से पद छोड़ने वाली वो चौथी सांसद हैं. कोयल से पहले भी कई नेता पार्टी की सांसदी को छोड़ चुके हैं. उनसे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके थे. कोयल मल्लिक चौथी राज्यसभा सांसद बनीं जिन्होंने इस्तीफा दिया. कोयल मल्लिक के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों की संख्या घटकर 9 रह गई है.
कोयल मल्लिक को ममता बनर्जी ने इसी साल अप्रैल महीने में राज्यसभा भेजा था. 6 अप्रैल, 2026 को संसद में एंट्री करने वालीं कोयल ने 3 महीने 10 दिन बाद अपना इस्तीफा दे दिया. न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि एक्टर से नेता बनीं कोयल मल्लिक ने गुरुवार को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है. सूत्रों ने एएनआई को ये बताया कि कोयल मल्लिक ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन सी पी राधाकृष्णन से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया. इस तरह 'दीदी' के हाथों बनी पार्टी टीएमसी के सांसदों और विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला जारी है.
इसी साल मार्च, 2026 में टीएमसी के 4 सांसद राज्यसभा पहुंचे थे. मार्च में राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 26 सीटों पर निर्विरोध परिणाम घोषित किए गए थे. इस दौरान पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर हुए चुनाव में TMC की ओर से बाबुल सुप्रियो, कोयल मल्लिक, राजीव कुमार और वकील मेनका गुरुस्वामी जीतकर राज्यसभा पहुंची थीं. बीजेपी की ओर से राहुल सिन्हा ने एक सीट जीती थी. इस तरह राज्यसभा में अब TMC के पास 9 सांसद बचे हैं.
कोयल की बीजेपी के सीनियर नेता भूपेंद्र यादव के साथ मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई है. जिसमें दोनों साथ नजर आ रहे हैं. इससे ये संकेत साफ मिल रहे हैं कि मॉनसून सत्र से पहले बीजेपी लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में अपनी सीटें बढ़ाने में जुटी है.
दरअसल बीजेपी 2029 के आम चुनाव से पहले परिसीमन और महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में काम कर रही है. इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 800 से 824 के बीच किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें एक-तिहाई यानी 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.