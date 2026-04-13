असम में मिली छिपकली की नई प्रजाति, वैज्ञानिकों ने रखा ये खास नाम; अनोखे जीव की पहली तस्वीर आई सामने

असम में एक नई प्रकार की छिपकली की प्रजाति की खोज हुई है. इस बात की जानकारी राज्य के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की ओर से दी गई. नई छिपकली की प्रजाति को गेको के नामा जाना जा रहा है. आइए आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं.
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असम में एक नई प्रजाति की छिपकली की खोज हुई है. इस बात की जानकारी राज्य के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की ओर से दी गई है. जानकारी के अनुसार, राज्य के कोकराझार जिल में रायमोना नेशनल पार्क के पास इस नई छिपकली (गेको) की प्रजाति पाई गई है.
इस नई प्रजाति की छिपकली का वैज्ञानिक नाम Cyrtodactylus raimonaensis है. इसके असम की भाषा में रायमोना बेंट-टोड जेको कहा जा रहा है. जिसका मतलब मुड़ी हुई अंगली वाली छिपकली होता है. इस नई प्रजाति का नाम नेशनल पार्क के नाम पर ही रख दिया गया है. असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि असम से एक शानदार खोज हुई है. कोकराझार जिले में रैमोना नेशनल पार्क के पास नई प्रजाति की गेको मिली है, जिसका नाम पार्क के नाम पर रखा गया है. यह हमारे राज्य की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है. हम इन प्राकृतिक आवासों की रक्षा करते रहेंगे और वैज्ञानिक शोध को पूरा समर्थन देंगे, ताकि असम की प्राकृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और बेहतर तरीके से समझी जा सके.
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नई छिपकली का आकार मध्यम होता है और वयस्क अवस्था में इसकी अधिकतम लंबाई करीब 71.1 mm होती है. शरीर की बनावट हल्का गोल और हल्का शंकु के आकार का होता है. वैज्ञानिक मान रहे हैं कि यह छिपकली Cyrtodactylus septentrionalis से जुड़ी हुई है.
बता दें कि रायमोना नेशनल पार्क असम के सबसे पश्चिमी हिस्से में स्थित है और पूर्वी हिमालय की दक्षिणी तलहटी में है. बताया जाता है कि इस पार्क में गोल्डेन लंगूर काफी है और इसके लिए यह काफी मशहूर है. इसके अलावा इस पार्क में एशियाई हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, जंगली भैंस समेत विभिन्न प्रकार के जानवर, पक्षी और सैकड़ों किस्म के पौधे पाए जाते हैं.
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गौरतलब है कि इस पार्क की देखरेख बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) सरकार इस पार्क की मुख्य प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालाती है. वहीं, कछुगांव फॉरेस्ट डिवीडन इसका प्रशासनिक देखरेख करता है. माना जा रहा है कि नई प्रजाति की खोज ने असम की जैव विविधता को और समृद्ध करने में मदद कर रही है. (इनपुट- एएनआई)
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