जम्मू कश्मीर में बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कट्टरपंथियों को ढूंढकर बनाया जा रहा आतंकी, नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसियां परेशान

Jammu Kashmir Terror News: जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों ने अब अपनी रणनीति बदल दी है. वे अब ऐसे कट्टरपंथी युवाओं को आतंकी बनाने के लिए टारगेट कर रहे हैं, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 24, 2025, 12:09 AM IST
New strategy of terrorists in Jammu Kashmir: भारत भर में आतंकी गतिविधियों का तरीका तेजी से बदल रहा है और खुफिया एजेंसियां इसे बहुत गंभीर चिंता का विषय मान रही हैं. एजेंसियों के अनुसार अब आतंकवादी संगठन 'स्वयंभू' यानी खुद से कट्टरपंथी बन चुके व्यक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा नहीं दिखते. इससे उन्हें पहचानना और ट्रैक करना बेहद कठिन हो गया है. 

पुराने हैंडलर को इस्तेमाल करने से बच रहे आका

जम्मू-कश्मीर के अंदर और बाहर काम करने वाले आतंकी संचालकों के तौर–तरीके में बड़ा बदलाव देखा गया है. वे अब ऐसे लोगों को चुन रहे हैं, जिनका पहले कभी आतंकवाद या किसी आपराधिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं रहा. यह नई रणनीति सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती खड़ी कर रही है.

खुफिया अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी हैंडलर अब पुराने आतंकियों को दोबारा इस्तेमाल करने से बच रहे हैं, क्योंकि उन पर निगरानी काफी बढ़ गई है. इसके बजाय वे युवाओं, पढ़े-लिखे पेशेवरों और ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो पुलिस या एजेंसियों के रिकॉर्ड में नहीं हैं. उन्हें सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कट्टर बनाया जा रहा है. फिर उन्हें छोटे-छोटे मॉड्यूल की तरह काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है. 

बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को बना रहे आतंकी

हाल ही में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक ऐसे 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, जिसमें डॉक्टर और एक पूर्व पैरामेडिक से इमाम बने व्यक्ति शामिल थे. इस तरह के मॉड्यूल पारंपरिक इंटेलिजेंस तरीकों से पकड़ में नहीं आते, क्योंकि इनके सदस्यों का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं होता.

अधिकारियों का मानना है कि ये व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी हमला कर सकते हैं. दिल्ली में हाल की कार बम घटना को भी इसी तरह की शैली से जुड़े हमले के रूप में देखा जा रहा है. जांच में कई ऐसे सोशल मीडिया हैंडल सामने आए हैं. जो जम्मू-कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेल रहे थे. वे निर्देश देने के लिए एन्क्रिप्टेड ऐप्स का उपयोग करते थे. हैंडलर्स की नई रणनीति यह है कि अपने जोखिम कम रखते हुए ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जो खुद की प्लानिंग से हमला कर सकें. इससे हमले ज्यादा अप्रत्याशित हो जाते हैं, जिन्हें रोकना कठिन हो जाता है.

सोशल मीडिया ने इस खतरे को और बढ़ाया

'अकेले भेड़िये' कहे जाने वाले ये आतंकी किसी बड़े आतंकी संगठन से सीधे जुड़े नहीं होते. इसलिए उन्हें ट्रेनिंग कैंप, बड़े फंड या जटिल सप्लाई चेन की जरूरत नहीं पड़ती. कई बार इनके पास अच्छी नौकरियां होती हैं और वे अपने पैसों से ही उपकरण खरीदकर हमले की तैयारी कर लेते हैं. इससे आतंकी हैंडलर्स को बड़े लेन-देन से बचना आसान होता है और एजेंसियों को किसी तरह का वित्तीय सुराग नहीं मिलता. ऐसे हमले भले छोटे पैमाने पर हों, लेकिन इनका मानसिक और सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा होता है. अगर हमला करने वाला पकड़ा भी जाए तो उसके पास किसी बड़े नेटवर्क की जानकारी नहीं होती, जिससे बड़े आका बच निकलते हैं.

इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है. कुछ ही सप्ताहों में व्यक्ति चरमपंथी विचारधारा के संपर्क में आकर हमले की योजना बना सकता है. हैंडलर अक्सर ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो अकेलापन महसूस करते हैं, अन्याय का शिकार होने का एहसास रखते हैं या पहचान की तलाश में होते हैं. ऑनलाइन कंटेंट उनकी सोच को प्रभावित करता है और वे बिना किसी स्थानीय नेटवर्क से जुड़े देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से हमला कर सकते हैं. इससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमला कब और कहां हो सकता है.

सुरक्षा एजेंसियों के लिए बनी जटिल चुनौती

यह नई रणनीति पूरे भारत में आतंकवाद-रोधी ढांचे के लिए एक जटिल चुनौती बनकर उभरी है. भारतीय एजेंसियां इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानती हैं और उनका कहना है कि यह बदलाव एक नई हकीकत की ओर संकेत करता है. इस परिस्थिति से निपटने के लिए सिर्फ पारंपरिक सुरक्षा उपाय काफी नहीं हैं. अब उन्नत साइबर-फोरेंसिक, बेहतर इंटेलिजेंस शेयरिंग, कट्टरपंथी विचारधाराओं को रोकने के प्रयास और समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने जैसी बहुआयामी रणनीति की जरूरत है. एजेंसियों का कहना है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को इस नए तरह के स्वयंभू” आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए खुद को तेजी से ढालना होगा.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

jammu kashmir news

