New Survey: पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए सोनिया-राहुल गांधी कितने तैयार? जानें क्या कह रहा सर्वे

New Survey on Rahul Gandhi, Sonia Gandhi: क्या 2 साल आने वाले लोक सभा चुनाव में कांग्रेस अपनी प्रतिद्वंदी बीजेपी का मुकाबला करने की स्थिति में हैं. राहुल गांधी- सोनिया गांधी की लोकप्रियता पर सामने आई सर्वे रिपोर्ट तो कुछ और ही कहानी कह रही है.