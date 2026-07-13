/क्या आपके माता-पिता का नाम पुरानी वोटर लिस्ट में था? नए वोटरों को अब देना होगा इसका जवाब

New Voter Registration Rules: अगर आप पहली बार अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है. अब अगर आप ऑनलाइन वोटर आईडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको अपने माता-पिता के पिछले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की जानकारी देनी होगी. चुनाव आयोग ने इस घोषणा को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है. इसके बिना आपका फॉर्म आगे सबमिट नहीं हो पाएगा.
चुनाव आयोग ने पहली बार वोटर बनने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 (Form 6) में एक नया सेक्शन जोड़ दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, अब जब तक कोई आवेदक इस नए सेक्शन को नहीं भरेगा, तब तक उसका ऑनलाइन फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा. हालांकि, इसके लिए अभी तक सरकारी गजट में कोई औपचारिक बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन प्रशासनिक आदेश के तहत इसे ऑनलाइन सिस्टम में लागू कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब डिजिटल तरीके से नाम जुड़वाने के लिए यह जानकारी देना हर हाल में जरूरी है.
क्या है यह नया नियम और तीन विकल्प
चुनाव आयोग के ECINET पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 6 में पार्ट J और K के बीच यह नया कॉलम जोड़ा गया है. इसमें आवेदकों को तीन विकल्प दिए गए हैं.
पहला विकल्प: क्या आवेदक का खुद का नाम पिछले SIR वोटर लिस्ट में था?
दूसरा विकल्प: क्या आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछले SIR लिस्ट में शामिल था?
तीसरा विकल्प: क्या आवेदक या उसके परिवार में से किसी का भी नाम पुरानी लिस्ट में नहीं था?
अगर कोई यूजर पहले या दूसरे विकल्प को चुनता है, तो उसे अपने विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग बूथ नंबर और पुरानी लिस्ट का सीरियल नंबर देना होगा. अगर यह जानकारी नहीं है, तो वो तीसरा विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन तीसरे विकल्प को चुनने पर आगे क्या होगा, इसकी जानकारी पोर्टल पर अभी साफ नहीं है.
बिहार से हुई थी इस नियम की शुरुआत
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि इस नियम को सबसे पहले पिछले साल जून में बिहार में चल रहे SIR अभियान के दौरान टेस्ट किया गया था. वहां यह प्रयोग सफल रहने के बाद अब इसे देश के उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है जहां-जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का काम हो चुका है. अधिकारियों का कहना है कि इससे वोटरों की पहचान करने में आसानी होती है और नए वोटरों को ज्यादा कागजात भी जमा नहीं करने पड़ते हैं.
क्यों लिया गया यह फैसला
नियमों के मुताबिक, फॉर्म 6 में आवेदक को अपने साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों का नाम और उनका वोटर आईडी (EPIC) नंबर देना होता था. अब इस नए नियम के जरिए इसे और विस्तार दे दिया गया है. दरअसल, चुनाव आयोग देशभर में एक बड़ा अभियान चला रहा है ताकि वोटर लिस्ट को पूरी तरह साफ-सुथरा बनाया जा सके. इस अभियान का मकसद फर्जी, मृत, शिफ्ट हो चुके और विदेशी नागरिकों के नामों को वोटर लिस्ट से हटाना है. पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह काम पूरा हो चुका है और बाकी राज्यों में अभी यह प्रक्रिया चल रही है.