न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर, घाटी छावनी में तब्दील

Line of Control: जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों को नए साल 2026 के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) से लेकर शहरी केंद्रों और पर्यटन स्थलों तक कड़ी चेकिंग और निगरानी की जा रही है. दिसंबर में हाल ही में हुई बर्फबारी और नए साल की पूर्व संध्या पर बर्फबारी की भविष्यवाणियों के कारण कश्मीर में 2026 के नए साल की अवधि के लिए बुकिंग में भारी बढ़ोतरी हुई है. गुलमर्ग और पहलगाम के अधिकांश होटलों में नए साल के सप्ताहांत के लिए 100% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है और श्रीनगर में बुकिंग लगभग 60% दर्ज की गई है, यह पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सबसे अधिक ऑक्यूपेंसी है.

पेट्रोलिंग बढ़ाई

भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की है. भारतीय सेना और BSF ने घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है. हाल की घटनाओं को देखते हुए, जैसे कि उत्तरी कश्मीर में गुब्बारों पर पाकिस्तानी झंडे मिलने से यह अलर्ट और बढ़ गया है. LoC पर पेट्रोलिंग दोगुनी कर दी गई है और सीमाओं पर माइनस तापमान और भारी बर्फ जमा होने के बावजूद रात की निगरानी बढ़ा दी गई है.

वाहनों की चेकिंग

श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीमों ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास वाहनों की चेकिंग और तोड़फोड़ विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं. बडगाम, कुलगाम, अनंतनाग और गांदरबल में भी सुरक्षा कर्मियों और अचानक चेकपॉइंट में काफी वृद्धि देखी गई है. आतंकवादी समूहों और उनके समर्थकों की संदिग्ध उपस्थिति के बारे में खुफिया जानकारी के बाद जम्मू और कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष "एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन" चल रहे हैं. यह भी इनपुट है कि आतंकवादी और उनके समर्थक श्रीनगर के आसपास भी हैं और कोई भी अप्रिय घटना कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पर्यटकों की संख्या बढ़ी

पर्यटकों की भारी आमद को देखते हुए डल झील, गुलमर्ग और पहलगाम सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बहुस्तरीय सुरक्षा स्थापित की गई है. अधिकारियों ने पहलगाम हमले और उसके बाद पर्यटकों की सुरक्षा चिंताओं के बाद आगंतुकों की सुरक्षा और विश्वास बहाल करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए हैं. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशनों और अन्य प्रमुख मार्गों पर भी निगरानी तेज कर दी गई है. दिसंबर में हुई हाल की बर्फबारी और नए साल की पूर्व संध्या पर और बर्फबारी की IMD की भविष्यवाणियों के कारण 2026 नए साल के समय के लिए बुकिंग में भारी उछाल आया है.

यह भी पढ़ें: 'तुम हिंदुओं को क्यों मार रहे हो...,' ओडिशा में मुस्लिम को बांग्लादेशी समझ भीड़ ने किया हमला, बांधकर कर दी पिटाई

पहलगाम के बाद ज्यादा टूरिस्ट

पहलगाम हमले के बाद यह पहली बार है जब कश्मीर में इतने ज्यादा टूरिस्ट आए हैं, जहां आतंकवादियों ने 26 टूरिस्ट को मार दिया था. गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर और पहलगाम के ज्यादातर होटलों ने नए साल के वीकेंड के लिए 80-100% ऑक्यूपेंसी की रिपोर्ट दी है. कश्मीर आने वाले टूरिस्ट की यह हाई-लेवल सुरक्षा टूरिज्म को फिर से पटरी पर लाने की गति को बनाए रखने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसे अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले में टूरिस्ट पर हुए आतंकी हमले के कारण बहुत नुकसान हुआ था।. यह अलर्ट त्योहारों के दौरान संभावित आतंकी खतरों के बारे में खास खुफिया इनपुट के बाद जारी किया गया है.