New Year Eve 2021: भीड़ कम करने के लिए DMRC का फैसला, 9 बजे बंद हो जाएगा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन

नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत में अब बस एक दिन का समय बाकी है. लेकिन लोगों ने कुछ दिन पहले से ही न्यू ईयर इव (New Year Eve 2021) की तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस कारण मेट्रो में भी काफी भीड़भाड़ देखने को मिल रही है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. बुधवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एक अहम फैसला लेते हुए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर रात 9 बजे के बाद Exit पर पाबंदी लगा दी है. यानी 31 दिसंबर को एग्जिट गेट रात 9 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा.

New Year Eve Update

To ease overcrowding on New Year's Eve (31 December 2020), exit from Rajiv Chowk metro station will not be allowed after 9 PM onwards. Entry of passengers will be allowed till the departure of last train.

Please plan your journey accordingly.

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें (@OfficialDMRC) December 30, 2020