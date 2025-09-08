ब्लड मून देखने से चूक गए चलो कोई बात नहीं, अब कब दिखेगा ऐसा दुर्लभ नजारा? ICSP के डायरेक्टर ने बताया, नोट कर लें तारीख

Chandra Grahan 2025: दुनियाभर के लाखों लोगों ने ब्लड मून का दुर्लभ नजारा अपनी आंखों से LIVE देखा. अगर आप भी लाखों लोगों की तरह किसी वजह से उसे देखने से चूक गए तो निराश न हों ये दुर्लभ खगोलीय घटना अगली बार कब घटेगी, इसकी तारीख आपको अभी बता देते हैं.
Trending Photos
Lunar Eclipse 2025 news: 7 और 8 सितंबर 2025 की दरमियानी रात को, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लोग अद्भुत खगोलीय घटना यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan) का गवाह बने. पूर्ण चंद्रग्रहण, जिसे ब्लड मून (Blood moon) भी कहते हैं, उसे लोगों ने बड़े ध्यान और उत्साह से देखा. विज्ञान और सोशल मीडिया के युग में दुर्लभ खगोलीय घटना का खूब प्रचार हुआ इसलिए जेन जी हो या मिलेनियल्स हर बार की तरह लाखों आकाशदर्शकों को इस घटनाक्रम ने अपनी ओर आकर्षित किया. दुनिया के 85% हिस्से में चंद्र ग्रहण का दुर्लभ नजारा दिखा जब चंद्रमा एक मनमोहक गहरे लाल रंग की चमक में डूब कर लाल हो गया.
एक सीधी रेखा में थे तीन ग्रह
ब्लड मून की इस अद्भुत मौके पर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही रेखा पर थे. ऐसे में जो लोग किसी वजह से ये नजारा अपनी आखों से लाइव नहीं देख पाए उन्हें ज्यादा निराश होने के जरूरत नहीं है, वो फिलहाल तो सोशल मीडिया पर कुछ घंटे पहले की तस्वीरें और वीडियो देख लीजिए और अगली बार ऐसा नजारा कब देखने को मिलेगा उसकी तारीख भारतीय अंतरिक्ष भौतिकी केंद्र के निदेशक ने बताई है जिसे आप नोट करके अपना दुख कुछ हल्का कर सकते हैं. आइए बताते हैं अगली बार ऐसा नजारा आपको कब देखने को मिलेगा.
देखें Blood moon Pics: चंद्र ग्रहण के दौरान देश-दुनिया में दिखा ब्लड मून, शारजाह, रामल्ला और शंघाई से भी आई खूबसूरत तस्वीरें
कब दिखेगा अगला ब्लड मून?
कोलकाता स्थित इंडियन सेंटर फॉर स्पेस फिजिक्स के डायरेक्टर संदीप चक्रवर्ती ने कहा, 'आज सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही रेखा पर हैं. यह एक दुर्लभ घटना है जो 31 जनवरी, 2018 को हुई थी और अगली बार यह 31 दिसंबर, 2028 को होगी.' इसलिए ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, चिल मारिए और लगभग तीन साल तीन महीने बाद जब दोबारा ऐसा होगा तब देख लीजिएगा.
#WATCH | West Medinipur, West Bengal | Director of Indian Centre for Space Physics in Kolkata, Sandip Chakraborti says, "Today, Sun, Earth and Moon are on the same line... this is a rare event that happened on 31st January, 2018 and the next time, it will happen on 31st December,… pic.twitter.com/emb3PREm9k
— ANI (@ANI) September 7, 2025
बच्चों में दिखा उत्साह
एक छात्रा जो जादवपुर में पश्चिम बंगाल साइंस फोरम में चंद्रग्रहण देखने आई उसने कहा, हमें आज एक नया अनुभव हुआ और मैंने इस घटना को पहली बार देखा. मैंने इसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च किया था.
#WATCH | Kolkata, West Bengal | "We got a new experience today and I watched this phenomenon for the first time... I have researched about this online...", Seeja Rao says Riya Bhattacharjee, a student who came to witness the #LunarEclipse at the Paschim Banga Vigyan Mancha in… pic.twitter.com/5kRs0IG4Oc
— ANI (@ANI) September 7, 2025
साल का आखिरी चंद्र ग्रहण खत्म हो गया. यह चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई दिया. भारतीय समय के मुताबिक चंद्र ग्रहण रात 09 बजकर 58 मिनट से लेकर देर रात 01 बजकर 26 मिनट तक चला. विज्ञान से इतर पंचाग और ज्योतिष की गणना के हिसाब से चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में लगा था. आपको बताते चलें कि चंद्र ग्रहण पर करीब 122 साल बाद पितृपक्ष का संयोग भी बना.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.