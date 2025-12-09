NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में छिपा बैठा था

Delhi Blast Case Update: दिल्ली ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया है. दिल्ली से गिरफ्तार किया गया नसीर मल्ला भी डॉ है और बारामूला का रहने वाला है. NIA ने पाया कि वह लाल किला इलाके में हुए आतंकवादी हमले की साजिश में शामिल था.
Delhi Red Fort Metro station blast case: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर ब्लास्ट मामले के जांच कर रही सुरक्षा एसेंसी को बड़ी सफलता मिली है. एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. वहीं मंगलवार सुबह कश्मीर के अनंनतनाग जिले के जंगलों में एनआईए डॉ आदिल राथर को लेकर पहुंची थी, जहां पर एनआईए को दिल्ली ब्लास्ट से पहले विस्फोटक के टेस्टिंग की आशंका थी. वहीं मंगलवार को दिल्ली से एनआईए ने ब्लास्ट के सिलसिले में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसका नाम डॉ बिलाल नसीर मल्ला है.
बारामूला का निवासी
दिल्ली ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया है. दिल्ली से गिरफ्तार किया गया नसीर मल्ला भी डॉ है और बारामूला का रहने वाला है. NIA ने पाया कि वह लाल किला इलाके में हुए आतंकवादी हमले की साजिश में शामिल था. ब्लास्ट की घटना में 15 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे. NIA की जांच के अनुसार, बिलाल ने जानबूझकर मृतक आरोपी उमर उन नबी को लॉजिस्टिक सपोर्ट देकर पनाह दी थी. इतना ही नहीं नसीर मल्ला पर आतंकवादी हमले से जुड़े सबूत नष्ट करने का भी आरोप है.
NIA जांच में जुटा
NIA इस जानलेवा आतंकवादी हमले के पीछे की साजिश की जांच जारी रखे हुए है. आतंकवाद विरोधी एजेंसी साजिश के सभी तारों को उजागर करने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है. जांच एजेंसी लगातार अपना दायरा बढ़ा रही हैं, बुधवार को 10 दिसंबर को दिल्ली ब्लास्ट को एक महीना हो जाएगा. अभी तक जांच एजेंसी ने अपनी तफतीश के दौरान दिल्ली, हरियाणा, यूपी और जम्मू-कश्मीर में कई जगह पर छापेमारी की है. दिल्ली धमाके में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तार घाटी से जुड़े होने के बाद जांच एजेंसी ने अपना दायरे बढ़ाते हुए देश के अलग-अलग कोनों में संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है.
