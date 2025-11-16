दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार

NIA Arrest Amir Rashid: दिल्ली धमाके में इस्तेमाल की गई कार के मालिक को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है. जांच एजेंसी ने उस कश्मीरी युवक को जिसने कथित तौर पर सुसाइड बॉम्बर के साथ मिलकर इस हमले की साज़िश रची थी. एजेंसी ने उस कश्मीरी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने कथित तौर पर सुसाइड बॉम्बर के साथ मिलकर इस हमले की साज़िश रची थी. NIA ने अमीर राशिद अली नाम के आरोपी को दिल्ली से पकड़ा है. धमाके में इस्तेमाल की गई कार उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी. उसने कथित सुसाइड बॉम्बर उमर उन नबी के साथ मिलकर ये हमला प्लान किया था.

अमीर खास तौर पर दिल्ली आया था ताकि हमले के लिए कार खरीदने में मदद कर सके. बाद में इसी कार को IED लगाकर उड़ा दिया गया. NIA ने उमर की एक दूसरी गाड़ी भी जब्त की है और उससे सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है. लाल किला कार ब्लास्ट केस में NIA की बड़ी कामयाबी, सुसाइड बॉम्बर के साथी की गिरफ्तारी नई दिल्ली, 16 नवंबर 2025 लाल क़िला इलाके में हुए कार बम धमाके मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है. एजेंसी ने उस कश्मीरी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने कथित तौर पर सुसाइड बॉम्बर के साथ मिलकर इस हमले की साज़िश रची थी.

उमर नबी के साथ मिलकर आमिर ने रची दिल्ली धमाके की साजिश

NIA की जांच में ये बात सामने आई कि आमिर जम्मू-कश्मीर के सांबूरा, पंपोर का रहने वाला है. उसने पुलवामा के उमर उन नबी नाम के शख्स के साथ मिलकर दिल्ली में आत्मघाती हमले की साजिश रची. आमिर दिल्ली इसलिए आया था ताकि उस कार को खरीदने में मदद कर सके, जिसे बाद में धमाके के लिए आईईडी (बम बनाने वाला उपकरण) के तौर पर इस्तेमाल किया गया था. इस धमाके में 10 लोगों की जान गई थी और करीब 25 लोग घायल हुए थे. NIA ने अमीर राशिद अली नाम के आरोपी को दिल्ली से पकड़ा है. धमाके में इस्तेमाल की गई कार उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी. दिल्ली पुलिस से केस अपने हाथ में लेने के बाद NIA उसकी तलाश में थी.

Add Zee News as a Preferred Source

असम में दिल्ली हमले की कर रहे थे तारीफ, 21 गिरफ्तार

एक ओर 10 नवंबर को राजधानी दिल्ली में हुए धमाके की पूरी दुनिया निंदा कर रही है. वहीं दूसरी ओर हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इन आतंकियों का समर्थन करते हुए दिखाई दिए. असम में ऐस अपने देश में ही ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर आतंकियों की तारीफ कर रहे हैं. असम पुलिस ने ऐसे ही 21 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने सोशल मीडिया पर आतंकियों की तारीफ की थी. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि असम के नालबाड़ी, दरांग, चिरंगा, गोआलपारा, बोंगईगांव, बारपेटा, होजाई, लखीमपुर, कामरूप, साउथ सालमारा, धुबरी, बाजाली और हेलाकांडी से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई