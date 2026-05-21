पाकिस्तानी महिला से प्यार, शादी और फिर देश से गद्दारी! कोलकाता का जफर रियाज NIA के शिकंजे में

Jafar Riyaz Arrested: देश की सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है. National Investigation Agency ने पाकिस्तान समर्थित जासूसी नेटवर्क से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. कोलकाता निवासी जफर रियाज उर्फ रिजवी पर आरोप है कि वह भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था और संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों तक पहुंचा रहा था.

पाकिस्तानी महिला से प्यार के बाद बढ़े रिश्ते

एनआईए के अनुसार जफर रियाज ने एक पाकिस्तानी महिला से निकाह किया था. उसके बच्चे भी पाकिस्तान के नागरिक बताए जा रहे हैं. जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान यात्राओं के दौरान उसके संपर्क वहां के खुफिया एजेंटों से बढ़े. एजेंसी का कहना है कि इसी दौरान उसे भारत के खिलाफ जासूसी गतिविधियों में शामिल किया गया.

2005 से कई बार गया था पाकिस्तान

जांच एजेंसी के मुताबिक जफर रियाज 2005 से भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार यात्रा कर चुका था. केस RC-12/2025/NIA/DLI की जांच में खुलासा हुआ कि एक यात्रा के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों ने उससे संपर्क साधा और धीरे-धीरे उसे अपने जाल में फंसा लिया. बताया जा रहा है कि उसे पैसों का लालच और पाकिस्तानी नागरिकता दिलाने का वादा भी किया गया था.

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OTP देकर चालू करवाए WhatsApp अकाउंट

एनआईए की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों की मदद के लिए भारतीय मोबाइल नंबरों के वन-टाइम पासवर्ड (OTP) साझा किए. इन OTP की मदद से भारत के नंबरों पर WhatsApp अकाउंट एक्टिव किए गए, ताकि संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके और पहचान छिपाई जा सके.

‘मोतीराम जाट’ से गुप्त बातचीत का आरोप

जांच एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी उन्हीं WhatsApp अकाउंट्स के जरिए ‘मोतीराम जाट’ नामक आरोपी से संपर्क में था. मोतीराम जाट पर भी भारत की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान पहुंचाने का आरोप है. उसके खिलाफ पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका था और उसे घोषित अपराधी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी.

एनआईए ने बताया कि जफर रियाज पहले भी जासूसी के एक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है. उसके खिलाफ आईपीसी और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी. इसके बावजूद वह कथित तौर पर दोबारा पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क के संपर्क में आ गया.

कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज

National Investigation Agency ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS), ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और Unlawful Activities (Prevention) Act की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है. एजेंसी अब इस पूरे जासूसी नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

देश विरोधी नेटवर्क की तलाश में जुटी एजेंसियां

एनआईए का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है. जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क, विदेशी कनेक्शन और आतंकी साजिश के अन्य पहलुओं की जांच में जुटी हैं. आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.