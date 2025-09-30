कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल मुजाहिदीन पर कसा शिकंजा, कश्मीर में आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क

NIA attaches immovable properties: कश्मीर घाटी में शांति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियां लगातार सख्त कदम उठा रही हैं. ताजा मामला जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले का है, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हिज्बुल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन से जुड़े एक शख्स की जमीन और घर जब्त कर लिया है. एनआईए ने 26 सितंबर 2025 को यह कार्रवाई की. आरोपी का नाम है तारिक अहमद मीर. वह मालदेरा गांव का रहने वाला है.

तारिक पहले से ही जेल में बंद

तारिक पहले से ही जेल में बंद है. उसे अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया गया था. जांच में पता चला कि वह हिज्बुल मुजाहिदीन के सक्रिय आतंकवादियों को हथियार और गोलाबारूद मुहैया कराने का काम करता था. इसे ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) कहा जाता है.

यूएपीए के तहत कार्रवाई

यह जब्त जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत के आदेश पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत किया गया है. यह कार्रवाई कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले वित्तीय और रसद नेटवर्क को ध्वस्त करने के एनआईए के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है.

एनआईए की मुहिम कश्मीर में आतंक के पैसे और सप्लाई चेन तोड़ना

यह कार्रवाई एनआईए की चल रही मुहिम का हिस्सा है. एजेंसी कश्मीर घाटी में आतंकवादी नेटवर्क के वित्तीय और लॉजिस्टिक सिस्टम को नेस्तनाबूद करने पर फोकस कर रही है. पिछले कुछ महीनों में कई आतंकियों की संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं. इससे न सिर्फ आतंकियों को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि उनके सपोर्टरों को भी डर लगता है. जम्मू-कश्मीर में शांति प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए ये कदम जरूरी हैं.

एनआईए के प्रवक्ता ने कहा, "आज की संपत्ति जब्ती कश्मीर में काम करने वाले आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत की शांति, स्थिरता और सद्भाव को बाधित करने वालों को रोकना है."