NIA चीफ सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी, बनाए जा सकते हैं राज्य के नए DGP; 26/11 हमले में बचाई थी लोगों की जान

Senior IPS Sadanand Date: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने NIA के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते को उनके मूल कैडर महाराष्ट्र में समय से पहले वापस भेजने की मंजूरी दे दी है. सरकारी आदेश के अनुसार, यह कदम तत्काल प्रभाव से लागू होगा. बता दें, दाते महाराष्ट्र के नए डीजीपी के लिए सबसे आगे माने जा रहे हैं क्योंकि वर्तमान डीजीपी रश्मि शुक्ला का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है.

26/11 मुंबई हमलों में दाते ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका

बता दें, दाते 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें 26/11 मुंबई हमलों के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए व्यापक रूप से सराहा गया है. उन्होंने एनआईए के महानिदेशक के रूप में 31 मार्च, 2024 को सेवानिवृत्त हुए दिनकर गुप्ता की जगह ली थी. एनआईए में शामिल होने से पहले दाते महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) के प्रमुख थे और उन्होंने राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. बता दें, दाते मीरा भायंदर वसई विरार के पुलिस आयुक्त, कानून और व्यवस्था के संयुक्त आयुक्त और मुंबई में अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त रह चुके है.

दाते को अपनी सेवाओं के लिए मिल चुके है कई पुरस्कार

इसके अलावा, सदानंद वसंत दाते ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में उप महानिरीक्षक और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में महानिरीक्षक के रूप में भी कार्य किया है. उन्हें उनकी बहादुरी और उत्कृष्ट सेवा के लिए कई पदकों से सम्मानित किया गया है. नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के दौरान आतंकवादियों से निपटने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक से नवाजा गया था. इसके अलावा, उन्हें 2007 में राष्ट्रपति पुलिस सराहनीय सेवा पदक और 2014 में राष्ट्रपति पुलिस विशिष्ट सेवा पदक भी मिल चुका है.