सीमा पार हथियार तस्करी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, चार राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी

NIA Raids: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सीमा पार हथियार तस्करी मामले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के चार राज्यों में एक साथ छापेमारी की, यह कार्रवाई RC-08/2026/NIA/DLI केस के तहत की गई, जो अवैध हथियारों की तस्करी और नेटवर्क से जुड़ा मामला है.

NIA की टीमों ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में कुल 12 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया, इनमें सबसे ज्यादा पांच ठिकाने उत्तर प्रदेश में, तीन महाराष्ट्र में, जबकि राजस्थान और बिहार में दो-दो जगहों पर छापेमारी की गई.

सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को इन ठिकानों से हथियार तस्करी नेटवर्क से जुड़े अहम दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य संदिग्ध सामग्री मिली है. एजेंसी अब जब्त किए गए सामान की जांच कर रही है और कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है.

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बताया जा रहा है कि यह नेटवर्क सीमा पार से अवैध हथियार भारत में पहुंचाने और अलग-अलग राज्यों में सप्लाई करने में सक्रिय था. NIA को शक है कि इस गिरोह के तार अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं.