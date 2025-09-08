आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर समेत 5 राज्यों में तलाशी अभियान जारी

आतंकी साजिश के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर समेत देश के 5 राज्यों में छापेमारी की है.
NIA Raids: आतंकी साजिश के मामले में NIA ने जम्मू-कश्मीर समेत 5 राज्यों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की है. अधिकारी ने बताया कि एजेंसी द्वारा आतंकी साजिश के एक मामले की जांच के सिलसिले में ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.
#UPDATE | National Investigation Agency is carrying out searches in 22 locations across five states and the Union Territory of Jammu and Kashmir in a terror conspiracy case: Officials https://t.co/4vshhY6v8K
— ANI (@ANI) September 8, 2025
प्राप्त ताजा जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में बारामूला, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा में NIA की तलाशी चल रही है।
खबर अपडेट की जा रही है...
