हेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया 'शेरा'

NIA ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े नार्को-टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड इकबाल सिंह उर्फ शेरा को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाने में बड़ी सफलता हासिल की है. बुधवार को नई दिल्ली पहुंचते ही एनआईए की टीम ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया.

एनआईए के मुताबिक शेरा साल 2020 में भारत से फरार होकर पुर्तगाल चला गया था. उसके खिलाफ अक्टूबर 2020 से गैर-जमानती वारंट जारी था, जबकि जून 2021 में उसके खिलाफ इंटरपोल नोटिस भी जारी किया गया था. एजेंसी ने लंबे कूटनीतिक और कानूनी प्रयासों के बाद उसका प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया.

NIA ने शेरा पाकिस्तान समर्थित नार्को-टेरर नेटवर्क का अहम संचालक था, जो पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी करवाता था. अमृतसर निवासी शेरा पर आरोप है कि वह भारत में फैले अपने नेटवर्क के जरिए नशे की खेप मंगवाने, उसकी सप्लाई कराने और उससे मिलने वाली रकम को हवाला चैनलों के माध्यम से कश्मीर और पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन आतंकियों तक पहुंचाने का काम करता था.

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एनआईए का दावा है कि शेरा ने पंजाब में अपना एक संगठित गिरोह तैयार कर रखा था, जो बड़े पैमाने पर हेरोइन की तस्करी, पैसों की वसूली और आतंकियों तक फंड पहुंचाने में सक्रिय था. जांच में उसके पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेटिव्स से करीबी संबंध भी सामने आए हैं.

पहले ये मामला पंजाब पुलिस ने दर्ज किया था. पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर हिलाल अहमद शेरगोजरी को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 29 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई थी. हिलाल को मारे जा चुके आतंकी कमांडर Riyaz Ahmed Naikoo का करीबी सहयोगी बताया गया था. आगे की जांच में पंजाब में सक्रिय नेटवर्क से 32 लाख रुपये की अतिरिक्त नार्को-टेरर फंडिंग भी बरामद की गई थी.

एनआईए का कहना है कि शेरा की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण पाकिस्तान समर्थित नार्को-टेरर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी है. एजेंसी अब इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े अन्य नेटवर्क और फंडिंग चैनलों की जांच आगे बढ़ा रही है.