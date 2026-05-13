Advertisement
trendingNow13215802
Hindi Newsदेशहेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया शेरा

हेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया 'शेरा'

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े कथित नार्को-टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड इकबाल सिंह उर्फ शेरा को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाने में सफलता हासिल की है. शेरा पर पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी, हवाला फंडिंग और आतंकी नेटवर्क को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप है. दिल्ली पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

Written By  Pramod Sharma|Last Updated: May 13, 2026, 05:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NIA
NIA

NIA ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े नार्को-टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड इकबाल सिंह उर्फ शेरा को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाने में बड़ी सफलता हासिल की है. बुधवार को नई दिल्ली पहुंचते ही एनआईए की टीम ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया.

एनआईए के मुताबिक शेरा साल 2020 में भारत से फरार होकर पुर्तगाल चला गया था. उसके खिलाफ अक्टूबर 2020 से गैर-जमानती वारंट जारी था, जबकि जून 2021 में उसके खिलाफ इंटरपोल नोटिस भी जारी किया गया था. एजेंसी ने लंबे कूटनीतिक और कानूनी प्रयासों के बाद उसका प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया.

NIA ने शेरा पाकिस्तान समर्थित नार्को-टेरर नेटवर्क का अहम संचालक था, जो पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी करवाता था. अमृतसर निवासी शेरा पर आरोप है कि वह भारत में फैले अपने नेटवर्क के जरिए नशे की खेप मंगवाने, उसकी सप्लाई कराने और उससे मिलने वाली रकम को हवाला चैनलों के माध्यम से कश्मीर और पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन आतंकियों तक पहुंचाने का काम करता था.

Add Zee News as a Preferred Source

एनआईए का दावा है कि शेरा ने पंजाब में अपना एक संगठित गिरोह तैयार कर रखा था, जो बड़े पैमाने पर हेरोइन की तस्करी, पैसों की वसूली और आतंकियों तक फंड पहुंचाने में सक्रिय था. जांच में उसके पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेटिव्स से करीबी संबंध भी सामने आए हैं.

पहले ये मामला पंजाब पुलिस ने दर्ज किया था. पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर हिलाल अहमद शेरगोजरी को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 29 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई थी. हिलाल को मारे जा चुके आतंकी कमांडर Riyaz Ahmed Naikoo का करीबी सहयोगी बताया गया था. आगे की जांच में पंजाब में सक्रिय नेटवर्क से 32 लाख रुपये की अतिरिक्त नार्को-टेरर फंडिंग भी बरामद की गई थी.

एनआईए का कहना है कि शेरा की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण पाकिस्तान समर्थित नार्को-टेरर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी है. एजेंसी अब इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े अन्य नेटवर्क और फंडिंग चैनलों की जांच आगे बढ़ा रही है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Pramod Sharma

TAGS

NIAPortugal

Trending news

हेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया 'शेरा'
NIA
हेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया 'शेरा'
साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!
prateek yadav
साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!
प्रतीक यादव की मौत किस वजह से हुई? पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
Prateek Yadav Death
प्रतीक यादव की मौत किस वजह से हुई? पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
प्रतीक यादव को क्‍या बीमारी थी? इलाज करने वाली डॉक्‍टर ने बताई ये बात
prateek yadav
प्रतीक यादव को क्‍या बीमारी थी? इलाज करने वाली डॉक्‍टर ने बताई ये बात
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
Global Energy
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
prabhdeep singh
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, CM की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला
CM Suvendu Adhikari
नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, CM की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला
CM ऑफिस में ‘ज्योतिषी एंट्री’ पर विवाद, CM विजय का U-टर्न; प्रधान पंडित को हटाया
Tamil Nadu
CM ऑफिस में ‘ज्योतिषी एंट्री’ पर विवाद, CM विजय का U-टर्न; प्रधान पंडित को हटाया
एक वोट से जीत, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! सुप्रीम कोर्ट ने TVK विधायक को दी राहत
Supreme Court
एक वोट से जीत, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! सुप्रीम कोर्ट ने TVK विधायक को दी राहत
‘मास्टरमाइंड मशकूर मास्टर’? आतंकियों को पनाह, राशन और... UAPA के तहत हुई गिरफ्तारी
Jammu and Kashmir
‘मास्टरमाइंड मशकूर मास्टर’? आतंकियों को पनाह, राशन और... UAPA के तहत हुई गिरफ्तारी