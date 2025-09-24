पीएम मोदी को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, आतंकी पन्नू के खिलाफ NIA ने दर्ज की FIR

Gurpatwant Singh Pannun: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA) ने सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के जनरल सेक्रेटरी और अमेरिका स्थित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बता दें कि पन्नू पर सिख सैनिकों को 15 अगस्त 2025 के दिन लाल किले पर पीएम मोदी को तिरंगा फहराने से रोकने के लिए उकसाने का आरोप है. पन्नू पर आरोप है कि उसने ऐसा करने के बदले 11 करोड़ रुपये का इनाम देने की पेशकश की थी.

दिल्ली-पंजाब को बताया खालिस्तान का हिस्सा

NIA की ओर से दर्ज की गई FIR में SFJ के अमेरिकी ऑफीशियल 'X' हैंडल पर 10 अगस्त 2025 को मिली एक विश्वसनीय जानकारी का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक पन्नू ने पीएम मोदी को तिरंगा फहराने से रोकने का आह्वान किया था. इसके अलावा उसने एक खालिस्तानी मैप भी जारी किया था, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को उसका हिस्सा बताया था.

पंजाब पर भारत की संप्रभुता को खारिज किया

NIA ने कहा कि SFJ भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा में बाधा डालने और सिखों में भारत के प्रति असंतोष फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल रहा है. NIA ने आगे कहा कि NIA अधिनियम के तहत यह अनुसूचित अपराध है, जिसकी जांच होनी चाहिए. FIR के मुताबिक केंद्र सरकार के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक पन्नू ने 10 अगस्त 2025 को पाकिस्तान के लाहौर प्रेस क्लब में 'प्रेस से मिलिए' कार्यक्रम की मेजबानी की थी, जहां उन्होंने वाशिंगटन से वीडियो लिंक के जरिए पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उसने पंजाब पर भारत की संप्रभुता को खारिज किया और खालिस्तान के मुद्दे को बढ़ावा दिया.

FIR में क्या कहा गया?

FIR में कहा गया,' प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने SFJ के नए 'दिल्ली बनाएगा खालिस्तान' के रेफरेंडम मैप का भी अनावरण किया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को परिकल्पित खालिस्तान में शामिल किया गया है.' बता दें कि पन्नू पर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 61 (2) (Criminal Conspiracy) और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 के सेक्शन 10 और 13 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है.

FAQ

गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है?

गुरपतवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस (SFJ) का जनरल सेक्रेटरी है, जो एक अमेरिका स्थित आतंकवादी संगठन है.

पन्नू पर क्या आरोप है?

पन्नू पर आरोप है कि उसने सिख सैनिकों को 15 अगस्त 2025 के दिन लाल किले पर पीएम मोदी को तिरंगा फहराने से रोकने के लिए उकसाया और इसके बदले में 11 करोड़ रुपये का इनाम देने की पेशकश की.