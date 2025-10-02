NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अमेरिका तक ‘डंकी’ रूट के जरिए मानव तस्करी मामले में गिरफ्तारी की है. आरोपियों की पहचान हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला निवासी सनी और दिल्ली के पीरागढ़ी निवासी शुभम संधाल के रूप में हुई है. दोनों पर मानव तस्करी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मानव तस्करी से जुड़े एक मामले में दो आरोपियों सनी और शुभम संधाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इस मामले की जांच पंजाब पुलिस ने शुरू की थी, जिसके बाद एनआईए ने मार्च में मामला अपने अधीन ले लिया. एनआईए की कार्रवाई के तहत आरोपियों को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था.

'डंकी' रूट से हुई मानव तस्करी

जांच में पता चला है कि सनी ‘डंकी’ रूट से अमेरिका जाने वाले मानव तस्करी सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य था. 2021 से 2023 तक मेक्सिको में रहने के दौरान उसने गोल्डी उर्फ गगनदीप सिंह और अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध तरीके से बॉर्डर पार कराने और पीड़ितों को गैरकानूनी हिरासत में रखने में मदद की. इसके लिए सनी ने हवाला और बैंक ट्रांसफर के जरिए भुगतान भी प्राप्त किए. 2023 में भारत लौटने के बाद सनी ने इस नेटवर्क के लॉजिस्टिक्स और हवाला ट्रांजेक्शन की जिम्मेदारी संभाली और ‘डंकी’ रूट के जरिए पीड़ितों को भेजने का काम किया.

हवाला एजेंट के रूप में काम

शुभम संधाल मुख्य रूप से हवाला एजेंट था. एनआईए की जांच में यह सामने आया है कि शुभम ने गोल्डी और उसके साथियों की ओर से अवैध धन के ट्रांजेक्शन में अहम भूमिका निभाई. वह हवाला नेटवर्क के जरिए पैसा मैनेज करता था और भारत, मैक्सिको तथा अमेरिका के बीच अवैध धन भेजने का काम संभालता था.

तस्करी सिंडिकेट पर कार्रवाई जारी

एनआईए अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है. जांच एजेंसी इस अवैध मानव तस्करी सिंडिकेट को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए जुटी हुई है. यह सिंडिकेट कानूनी वीजा के झूठे वादों के जरिए मासूम लोगों को फंसाकर अमेरिका भेजता था. पीड़ितों का शोषण और तस्करी इस नेटवर्क की मुख्य गतिविधि रही है.

एनआईए की कार्रवाई

मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है, जिसमें कमजोर और गरीब लोगों को झूठे वादों से बहकाकर विदेश भेजा जाता है. इस मामले में एनआईए ने ‘डंकी’ रूट के जरिए अमेरिका जाने वाले तस्करी नेटवर्क को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है. ‘डंकी’ रूट एक अवैध तरीका है जिसमें पैसे, लोग और सामान सीमाओं के पार गैरकानूनी रूप से भेजे जाते हैं. एनआईए का यह कदम मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है.