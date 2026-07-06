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जांच में बेनकाब हुआ पहलागम का गुनहगार, हाफिज सईद को NIA ने माना मास्टरमाइंड; दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट

पहलगाम आतंकी की जांच कर रही एनआईए ने हाफिज सईद को इस घटना का मास्टरमाइंड करार दिया है. अदालत में दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एनआईए की ओर से सईद को व्यक्तिगत रूप से भी आरोपी बनाया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 06, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:06 PM IST
जांच में बेनकाब हुआ पहलागम का गुनहगार, हाफिज सईद को NIA ने माना मास्टरमाइंड; दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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