कश्मीर में NIA ने रातभर 10 जगहों पर की छापेमारी, शोपियां-पुलवामा में मिले लाल किले ब्लास्ट से जुड़े सुराग!

NIA Raid in Kashmir: NIA ने दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच के तहत कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में 10 जगहों पर छापेमारी की और कई संदिग्धों के घरों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व दस्तावेज जब्त किए हैं. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 01, 2025, 10:14 AM IST
NIA Raid in Kashmir: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने सोमवार को दिल्ली में हाल ही में हुए ब्लास्ट केस की जांच के तहत साउथ कश्मीर में कई जगहों पर कई जगहों पर छापे मारे, ऑफिशियल सोर्स ने बताया है कि एजेंसी ने शोपियां और पुलवामा जिलों में करीब 10 जगहों पर कोऑर्डिनेटेड सर्च की है, जिसमें रेड फोर्ट ब्लास्ट और व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल केस में शक के घेरे में आए कई लोगों के घरों पर फोकस किया गया है. सोर्स ने जिन लोगों के नाम बताए हैं उनमें मौलवी इरफान अहमद वागे, डॉ. अदील, डॉ. मुजम्मिल, आमिर राशिद, जसीर बिलाल शामिल हैं.

कई यूनिट्स ने मारा एक साथ छापा
ऑफिशियल्स के मुताबिक, शोपियां जिले के नादिगाम इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए गए, जबकि पुलवामा जिले में टीमों ने कोइल, चंदगाम, मलंगपोरा और संबूरा में जगहों पर छापेमारी की है. जानकारी लीक होने और भागने की संभावना से बचने के लिए टेक्निकल और लोकल पुलिस की मदद से NIA की कई यूनिट्स ने एक साथ ये छापे मारने का काम किया है. सूत्रों ने बताया कि फॉरेंसिक जांच के लिए तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डॉक्यूमेंट और दूसरा सामान जब्त किया गया है. हालांकि, एजेंसी ने अभी तक गिरफ्तारी या बरामदगी के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है.

परिवार के सदस्यों से की गई पूछताछ
प्रभावित इलाकों के स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार सुबह से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और ऑपरेशन के दौरान कुछ इलाकों में आने-जाने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है. कई लोगों ने कहा कि NIA के लोगों ने छापेमारी के दौरान परिवार के सदस्यों से पूछताछ की और डिजिटल इक्विपमेंट स्कैन किए गए हैं.

लाल किला ब्लास्ट और व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल, जिसकी वजह से जांच शुरू हुई थी, की जांच संभावित क्रॉस-रीजनल लिंक और नेटवर्क-बेस्ड कोऑर्डिनेशन के लिए की जा रही है, और नई तलाशी से पता चलता है कि एजेंसी बड़े सिक्योरिटी असेसमेंट के हिस्से के तौर पर कश्मीर में संभावित कनेक्शन की जांच कर रही है.

अधिकारियों ने कहा कि जांच अभी भी एक सेंसिटिव स्टेज पर है और आगे की कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जब्त सामान का फॉरेंसिक एनालिसिस और टेक्निकल जांच जारी है. दोनों मामलों में NIA द्वारा कश्मीर में की गई यह पहली छापेमारी है.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

