/कश्मीर में आतंक पर NIA का बड़ा प्रहार: LeT से जुड़े 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, आतंकी नेटवर्क बेनकाब

कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को सात ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. एजेंसी की टीमें कुलगाम, बांदीपोरा और बारामूला के सोपोर इलाके में पहुंचीं और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़ी सीमा-पार आतंकी साज़िश की जांच के तहत तलाशी अभियान चलाया. जांच एजेंसी को शक है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर कश्मीर में मौजूद ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) के जरिए अपना नेटवर्क चला रहे थे.
आरोप है कि स्थानीय मददगार घुसपैठ करने वाले आतंकियों को पनाह, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, रेकी और संचार जैसी सुविधाएं मुहैया करा रहे थे. ये छापे दक्षिण और उत्तर कश्मीर में उन जगहों पर मारे गए जो लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़ी सीमा-पार आतंकी साज़िश की जांच का हिस्सा थे. इस साज़िश में पाकिस्तान में बैठे हैंडलर और 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स' (OGW) का स्थानीय नेटवर्क शामिल है.
एनआईए (NIA) ने स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर के तीन जिलों कुलगाम (2 जगह), बांदीपोरा (3 जगह) और बारामूला के सोपोर (2 जगह) में छापे मारे. यह तलाशी एक पुराने मामले (RC-02/2026/NIA/JMU) की जांच के सिलसिले में कुछ संदिग्ध घरों पर ली गई. अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच अभी चल रही है और जल्द ही बाकी जानकारी सामने आएगी.
इस मामले की शुरुआत 31 मार्च, 2026 को हुई थी, जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के ज़कूरा के पास देर रात नाका चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को रोका और उसके पास से एक हैंड ग्रेनेड और ज़िंदा कारतूस बरामद किए थे. उस शख्स की पहचान प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कथित 'ओवर ग्राउंड वर्कर' के तौर पर हुई थी.
ज़कूरा थाने में दर्ज एफआईआर (नंबर 24/2026) की जांच को बाद में एनआईए (NIA) ने अपने हाथ में ले लिया. एजेंसी ने इसे नए केस नंबर (RC-02/2026/NIA/JMU) के तहत दर्ज किया है. इस मामले में गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA), हथियार कानून (आर्म्स एक्ट) और विस्फोटक सामग्री से जुड़ी सख्त कानूनी धाराएं लगाई गई हैं.
अब तक की जांच से एक बड़ी साज़िश का पता चला है, जिसमें पाकिस्तान में बैठे हैंडलर स्थानीय मददगारों को निर्देश दे रहे थे. आरोप है कि इन OGWs ने घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट, पनाह, रेकी (निगरानी), संचार में मदद और अन्य तरह की सहायता मुहैया कराई थी. इस साज़िश से जुड़े पाकिस्तानी नागरिकों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और स्थानीय सपोर्ट नेटवर्क के कई सदस्यों की भूमिकाओं का पता लगाया गया है.
शनिवार को कई जिलों में की गई कार्रवाई से पता चलता है कि NIA घाटी में बचे-खुचे आतंकी सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करने पर लगातार ध्यान दे रही है. अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है.