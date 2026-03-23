लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक्शन में NIA, कश्मीर के कुलगाम-कुपवाड़ा में ताबड़तोड़ छापेमारी

Delhi Bomb Blast Case: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ मिलकर दिल्ली बम धमाके की चल रही जांच के तहत सोमवार को कुलगाम जिले के शुरात गांव और कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के गुलूरा इलाके में तलाशी अभियान चलाया.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, NIA की टीम ने कुलगाम के शुरात गांव के रहने वाले अब्दुल अजीज भट के दामाद मोहम्मद शफी भट के घर पर तलाशी ली. यह अभियान दिल्ली बम धमाके से जुड़े एक मामले के सिलसिले में चलाया गया, जिसकी जांच एजेंसी कर रही है.

NIA Conducted raids at two places in Kupwara and Kulgam district of Kashmir in Delhi bomb blast case. Add Zee News as a Preferred Source The National Investigation Agency (NIA), along with personnel from the Central Reserve Police Force (CRPF) and Jammu and Kashmir Police, conducted search operations in Shurat… pic.twitter.com/t9FbiUbFGr — Abhinav (@Abhinav_gloria) March 23, 2026

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NIA की टीमों ने आज सुबह हंदवाड़ा के गुलूरा इलाके में एक कारोबारी के घर पर भी दिल्ली लाल किला धमाका मामले के सिलसिले में छापा मारा. अधिकारियों ने दोनों जगहों की तलाशी ली और दस्तावेजों व उपकरणों की जांच की. इस बारे में और जानकारी का इंतजार है.

पहले भी NIA कर चुकी है छापेमारी

बता दें कि इससे पहले, दिल्ली में हुए आतंकी धमाके की जांच के सिलसिले में NIA ने कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी. काजीगुंड, शोपियां और पुलवामा सहित कई इलाकों में संदिग्धों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था. जांच एजेंसी ने डॉ. अदील, जासिर बिलाल, मौलवी इरफान, डॉ. मुझम्मिल और आमिर रशीद से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की थी. यह कार्रवाई हाल ही में उजागर हुए एक अंतरराज्यीय व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी हुई थी.

दिल्ली ब्लास्ट में गई थी 15 लोगों की जान

गौरतलब है कि 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी. यह हमला उस समय हुआ जब कार में सवार आतंकी उमर ने ट्रैफिक सिग्नल के पास खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था. यह घटना राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है और इसके बाद से जांच एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं.