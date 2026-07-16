/PoK से टेरर फंडिंग केस में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय, ट्रायल होगा शुरू

नार्को-टेररिज्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए NIA की स्पेशल कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के एक अहम मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा.
यह मामला SIA कश्मीर ने अक्टूबर 2022 में दर्ज किया था. जांच में सामने आया कि पाकिस्तान और PoK में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों की तस्करी करवा रहे थे. इस तस्करी से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को फंड करने के लिए किया जाता था.
जांच एजेंसी ने इस मामले में कुल 16 आरोपियों की पहचान की है. इनमें पाकिस्तान और PoJK में बैठे 4 आतंकी हैंडलर भी शामिल हैं. 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. अब उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा.
इन 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर ट्रायल चलेगा
1. रुबीना नजीर मलिक
2. इशफाक अहमद मीर
3. मुदासिर अहमद पोसवाल
4. सफीर अहमद मुगल
5. मोहम्मद राशिद ठक्कर
6. मोहम्मद रियाज लोहार
7. जावेद इकबाल ठक्कर उर्फ राजा ठक्कर
8. अब्दुल राशिद मीर
9. अब्दुल राशिद भट
10. बशारत अली पोसवाल
गिरफ्तार लोगों के अलावा सगीर अहमद पोसवाल (पिता नजीर अहमद पोसवाल, निवासी अमरोही अर्ना, कुपवाड़ा) अभी फरार है.
पाकिस्तान और PoK में मौजूद चार अन्य आरोपियों को अपराधी घोषित किया गया है. एक आरोपी मुश्ताक अहमद मलिक मुठभेड़ में मारा जा चुका है. SIA कश्मीर ने सभी 16 आरोपियों के खिलाफ 6 चार्जशीट दाखिल की हैं. जांच के दौरान एजेंसी ने 3 घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया.
कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ NDPS Act, UAPA और IPC की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं. इन पर आतंकवाद के लिए फंड जुटाने, आतंकी संगठन को समर्थन देने, आपराधिक साजिश और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे गंभीर आरोप हैं. अब मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों और सबूतों की जांच शुरू होगी. यह मामला दिखाता है कि कैसे नशीले पदार्थों की तस्करी से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था.