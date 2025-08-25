निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; डरा देंगे NCRB के आंकड़े

एक बार फिर दहेज का मुद्दा ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 28 साल की निक्की भाटी को दहेज के लिए आग के हवाले करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि राजस्थान के जोधपुर में एक और दर्दनाक घटना सामने आई. एक शिक्षिका ने अपनी तीन साल की बेटी के साथ खुद को आग लगा ली. बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसी शिक्षिका ने शनिवार को दम तोड़ दिया.

सुसाइड नोट में पति और ससुराल वालों द्वारा और दहेज के लिए परेशान किए जाने का जिक्र था. ये दोनों मामले इस बात का सबूत हैं कि दहेज, जिसे छह दशक पहले ही अवैध घोषित कर दिया गया था, आज भी 'समाज' में एक प्रथा के रूप में जिंदा है. इस प्रथा में न केवल दहेज लेने वाले, बल्कि देने वाले भी शायद ही कभी कुछ गलत देखते हैं. निक्की भाटी और संजू बिश्नोई उन हजारों महिलाओं में शामिल हैं, जिनकी हर साल दहेज के कारण हत्या हो जाती है.

क्या कहते हैं आंकड़े?

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. साल 2022 में भारत में 6,450 दहेज हत्याएं दर्ज की गयी. 2018 और 2022 के बीच, लगभग 35,000 महिलाओं ने दहेज से जुड़ी हिंसा के कारण अपनी जान गंवाई. हालांकि 2021 की तुलना में इन आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है, फिर भी इन आंकड़ों के अनुसार, रोजाना औसतन 18 महिलाओं को दहेज के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है.

यूपी में सबसे ज्यादा मामले

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दहेज हत्याएं दर्ज होती हैं. साल 2022 में अकेले यूपी में 2,138 मामले सामने आए, जो देश की कुल दहेज हत्याओं का लगभग 30% है. यह आंकड़ा इस तथ्य के बावजूद बहुत ज्यादा है कि यूपी देश की 17% आबादी वाला सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है. उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में 1,057 और मध्य प्रदेश में 518 मामले दर्ज किए गए. वहीं, कर्नाटक (165), तेलंगाना (137) और केरल (11) जैसे दक्षिणी राज्यों में यह संख्या काफी कम है. देशभर में दर्ज दहेज हत्याओं में से 70% मामले केवल पांच राज्यों- यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से आते हैं.

क्या कहता है कानून?

भारत में दहेज निषेध अधिनियम, 1961, दहेज लेने देने या मांगने को अपराध मानता है. इसके बावजूद, ये अपराध अक्सर रिपोर्ट नहीं किए जाते. इसका मुख्य कारण सामाजिक दबाव, ससुराल वालों के बदला लेने का डर और दहेज को एक सामान्य प्रथा मानने की सांस्कृतिक स्वीकार्यता है.

महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी

दहेज हत्याओं के अलावा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर में भी बढ़ोतरी हुई है. इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए NCRB के विश्लेषण से पता चलता है कि 2018 और 2022 के बीच भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर में 12.9% की बढ़ोतरी हुई है. शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके कई कारण हैं, जैसे अपराधों की वास्तविक संख्या में वृद्धि, रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार, और महिलाओं में अपनी आवाज उठाने की बढ़ती हिम्मत.

