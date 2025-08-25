निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; डरा देंगे NCRB के आंकड़े
Advertisement
trendingNow12896589
Hindi Newsदेश

निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; डरा देंगे NCRB के आंकड़े


दहेज मांगना या देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है. लेकिन फिर भी रोज औसतन हमारे देश में 18 महिलाएं दहेज की कुप्रथा की शिकार हो रही है. यूपी की निक्की भाटी, राजस्थान की संजू बिश्नोई इसी आंकड़े का एक छोटा हिस्सा है.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; डरा देंगे NCRB के आंकड़े

एक बार फिर दहेज का मुद्दा ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 28 साल की निक्की भाटी को दहेज के लिए आग के हवाले करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि राजस्थान के जोधपुर में एक और दर्दनाक घटना सामने आई. एक शिक्षिका ने अपनी तीन साल की बेटी के साथ खुद को आग लगा ली. बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसी शिक्षिका ने शनिवार को दम तोड़ दिया.

सुसाइड नोट में पति और ससुराल वालों द्वारा और दहेज के लिए परेशान किए जाने का जिक्र था. ये दोनों मामले इस बात का सबूत हैं कि दहेज, जिसे छह दशक पहले ही अवैध घोषित कर दिया गया था, आज भी 'समाज' में एक प्रथा के रूप में जिंदा है. इस प्रथा में न केवल दहेज लेने वाले, बल्कि देने वाले भी शायद ही कभी कुछ गलत देखते हैं. निक्की भाटी और संजू बिश्नोई उन हजारों महिलाओं में शामिल हैं, जिनकी हर साल दहेज के कारण हत्या हो जाती है.

इसे भी पढ़ें- पति नहीं कर पाता खुश...शादी के 5 साल बाद हाई कोर्ट पहुंची महिला, 90,00,000 एलुमनी की मांग पर जज ने दिया ये जवाब

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहते हैं आंकड़े?

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं.  साल 2022 में भारत में 6,450 दहेज हत्याएं दर्ज की गयी. 2018 और 2022 के बीच, लगभग 35,000 महिलाओं ने दहेज से जुड़ी हिंसा के कारण अपनी जान गंवाई. हालांकि 2021 की तुलना में इन आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है, फिर भी इन आंकड़ों के अनुसार, रोजाना औसतन 18 महिलाओं को दहेज के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है.

यूपी में सबसे ज्यादा मामले

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दहेज हत्याएं दर्ज होती हैं. साल 2022 में अकेले यूपी में 2,138 मामले सामने आए, जो देश की कुल दहेज हत्याओं का लगभग 30% है. यह आंकड़ा इस तथ्य के बावजूद बहुत ज्यादा है कि यूपी देश की 17% आबादी वाला सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है. उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में 1,057 और मध्य प्रदेश में 518 मामले दर्ज किए गए. वहीं, कर्नाटक (165), तेलंगाना (137) और केरल (11) जैसे दक्षिणी राज्यों में यह संख्या काफी कम है. देशभर में दर्ज दहेज हत्याओं में से 70% मामले केवल पांच राज्यों- यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से आते हैं.

क्या कहता है कानून?

भारत में दहेज निषेध अधिनियम, 1961, दहेज लेने देने या मांगने को अपराध मानता है. इसके बावजूद, ये अपराध अक्सर रिपोर्ट नहीं किए जाते. इसका मुख्य कारण सामाजिक दबाव, ससुराल वालों के बदला लेने का डर और दहेज को एक सामान्य प्रथा मानने की सांस्कृतिक स्वीकार्यता है.

महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी

दहेज हत्याओं के अलावा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर में भी बढ़ोतरी हुई है. इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए NCRB के विश्लेषण से पता चलता है कि 2018 और 2022 के बीच भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर में 12.9% की बढ़ोतरी हुई है. शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके कई कारण हैं, जैसे अपराधों की वास्तविक संख्या में वृद्धि, रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार, और महिलाओं में अपनी आवाज उठाने की बढ़ती हिम्मत.

इसे भी पढ़ें- स्कूल में सालों तक बच्चों के साथ दुष्कर्म करता रहा टीचर, किसी को नहीं लगी भनक, रिटायरमेंट के बाद सामने आया कांड, मिली 215 साल की सजा

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

dowry deaths rate

Trending news

खुशी ने सेना के जवानों के लिए बनाई सोलर यूनिफॉर्म, खासियत जानकर आप भी करेंगे तारीफ
Solar Uniform
खुशी ने सेना के जवानों के लिए बनाई सोलर यूनिफॉर्म, खासियत जानकर आप भी करेंगे तारीफ
पति नहीं कर पाता खुश...शादी के 5 साल बाद हाई कोर्ट पहुंची महिला, जज ने दिया ये जवाब
impotency grounds for divorce
पति नहीं कर पाता खुश...शादी के 5 साल बाद हाई कोर्ट पहुंची महिला, जज ने दिया ये जवाब
सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
china
सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
क्या भारतीय मिसाइलों की मार झेल पाएगा चीन? ड्रैगन के एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम?
Agni-5 missile
क्या भारतीय मिसाइलों की मार झेल पाएगा चीन? ड्रैगन के एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम?
BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान
mumbai
BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान
ऑपरेशन सिंदूर के 'सुदर्शन चक्र' के साथ विघ्नहर्ता, गणेशोत्सव में दिखेगी देश की शक्ति
Hyderabad
ऑपरेशन सिंदूर के 'सुदर्शन चक्र' के साथ विघ्नहर्ता, गणेशोत्सव में दिखेगी देश की शक्ति
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
PM Modi
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
Online Gaming Bill
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
uma bharti
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
;