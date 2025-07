निमिषा प्रिया की सुप्रीम कोर्ट से भी टूट गई सारी उम्मीदें? सुनवाई के दौरान सरकार ने जो सच्चाई बताई, सभी भारतीयों का टूट जाएगा दिल

Centre Tells Supreme Court On Plea Nimisha Priya: निमिषा प्रिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई 2025 को हुई सुनवाई से उनकी जान बचाने की उम्मीदें कमजोर पड़ती दिख रही हैं. यमन में 16 जुलाई 2025 को उनकी मौत की तारीख तय है और पूरा देश निमिषा को बचाने की दुआ और अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, निमिषा प्रिया जो यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही हैं, उनकी जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया है कि सभी कूटनीतिक और मानवीय प्रयासों के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है.

The Supreme Court hears a plea seeking directions to the Indian government to intervene and save Nimisha Priya, an Indian national facing the death penalty in a murder case in Yemen, through diplomatic negotiations.

Counsel for Priya informed the Court that the only remaining… pic.twitter.com/oRicFNHMIs

