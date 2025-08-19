निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए खबर सच्ची है या हो रहा कोई फ्रॉड
निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए खबर सच्ची है या हो रहा कोई फ्रॉड

Nimisha Priya news: निमिषा प्रिया का मामला साल 2018 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा है. निमिषा पर अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या करने और फिर शव के टुकड़े कर देने के आरोप हैं. उन्हें मार्च 2018 में हत्या के आरोप दोषी ठहराया गया था और 2020 में यमनी अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 19, 2025, 10:42 PM IST
निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए खबर सच्ची है या हो रहा कोई फ्रॉड

Nimisha Priya case fact check: देशहित यानी राष्ट्रवाद की बात आती है तो जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्म की बेड़ियां टूट जाती है. ऐसी स्थिति में आदमी दिमाग के बजाए दिल से सोचता है. ऐसे भावनात्मक हालातों में भी कुछ लालची लोग लोगों के इमोशन के सहारे पैसा कमाने के लिए चाल चलने लगते हैं. ताजा मामला भारत की एक नर्स निमिशा प्रिया का है जिसे विदेश में फांसी की सजा सुनाई जाती है. उसे बचाने के लिए ब्लड मनी मांगी जाती है. लोगों की दुआएं रंग लाती हैं और उसकी फांसी कुछ दिन के लिए टल जाती है. इसके बाद भी कुछ लोग हालात की मारी निमिशा के नाम पर झूठी कहानी गढ़कर अपना एजेंडा चलाने लगते हैं. 

सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है...

यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को लेकर तमाम अफवाहों का बाजार गर्म है. उसे बचाने के लिए क्राउड फंडिद की झूठी कहानी इतनी वायरल हुई कि अफवाहों पर विदेश मंत्रालय ने बयान देना पड़ा. विदेश मंत्रालय ने अपने फैक्ट चेक में साफ-साफ  कहा कि सरकार निमिषा को बचाने के लिए कोई धनराशि इकट्ठा नहीं कर रही है. जो मैसेज और पोस्ट वायरल हो रहे हैं, वे पूरी बेबुनियाद, झूठे और लोगों को ठगने की कोशिश भर हैं.

मंत्रालय ने बताई सच्चाई

विदेश मंत्रालय के फैक्ट चेक हैंडल ने एक्स पर लिखा कि कुछ यूजर्स सरकार के नाम पर 8.3 करोड़ रुपये की मदद मांग रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि यह रकम जमा कराने पर प्रिया की जान बचाई जा सकती है. मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई खाता या अपील भारत सरकार की ओर से नहीं है. लोगों को चाहिए कि ऐसे झांसे में न आएं.

FAQ

सवाल- निमिशा प्रिया मामला क्या है?
जवाब- मिषा प्रिया केरल की रहने वाली एक नर्स हैं, जो 2008 में नौकरी के लिए यमन गई थीं. 2017 में उन्होंने कथित तौर पर अपने यमनी बिज़नेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप लगा तो उन्हें 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी. निमिषा ने यमन में क्लिनिक शुरू किया. मेहदी से विवाद के बाद प्रिया ने कथित तौर पर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया ताकि अपना पासपोर्ट वापस ले सकें, लेकिन उसकी मौत हो गई. यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने 2023 में इस सजा को बरकरार रखा. हालांकि, कोर्ट ने यह विकल्प छोड़ा कि पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति देकर माफी ली जा सकती है.

सवाल- ऐसी स्थितियों का सामना भारतीयों को क्यों करना पड़ता है?
जवाब- भारत के लोग बेहतर जिंदगी और अधिक धन कमाने के लिए विदेश जाते हैं और वहां के कानूनों का ज्ञान न होने के कारण बुरी तरह से फंस जाते हैं. अक्सर ऐसे मामलों में उनके पासपोर्ट छीनकर बंधुआ मजदूरी जैसे काम कराए जाते हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Nimisha Priya

