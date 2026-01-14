120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता, इलाज नहीं और वैक्सीन भी नहीं; अब क्या होगा?

Nipah Virus India: देशभर में निपाह वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है. पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) ने दो नर्सों के सैंपल में निपाह वायरस की पुष्टि की है. दोनों की हालत गंभीर है. ये केस पश्चिम बंगाल का है. इनके संपर्क में आए 120 से ज्यादा लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है. पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार की टीमें नजर बनाए हुए हैं.
Nipah Virus India: देश में एक बार फिर निपाह वायरस ने चिंता बढ़ा दी है. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात अस्पताल में काम करने वाली दो नर्सों में निपाह वायरस की पुष्टि हुई है. पुणे स्थित NIV ने बंगाल से भेजे गए दोनों सैंपल में संक्रमण की पुष्टि की है. इससे पहले इन सैंपल्स की जांच AIIMS कल्याणी में की गई थी. आइए आपको पॉइन्टर्स की मदद से पूरी खबर बताते हैं.
नर्स की हालत गंभीर
संपर्क में आए 120 से ज्यादा लोग
संक्रमण का स्रोत साफ नहीं
कच्चा खजूर रस भी खतरा
भारत में निपाह क पहला मामला
क्यों खतरनाक है निपाह वायरस
बचाव ही सबसे बड़ा उपाय
