बंगाल में निपाह वायरस का साया! केंद्र ने कहा 'ऑल इज वेल', उधर थाईलैंड-नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग

Nipah Virus Under Control: जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि दिसंबर के बाद से अब तक सिर्फ दो मामलों की पुष्टि हुई है और इसके अलावा कोई नया संक्रमण सामने नहीं आया है. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई है.

पड़ोसी देशों ने सतर्कता बढ़ाई

मामलों की संख्या बहुत कम है फिर भी पड़ोसी देशों ने सतर्कता बढ़ा दी है. थाईलैंड ने पश्चिम बंगाल से आने वाली फ्लाइट्स के यात्रियों की जांच अपने 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुरू कर दी है. वहीं नेपाल ने काठमांडू एयरपोर्ट के साथ-साथ भारत से लगने वाले बड़े सीमा मार्गों पर भी स्क्रीनिंग शुरू की है.

हो सकती हैं दिक्कतें

निपाह वायरस एक दुर्लभ लेकिन बेहद खतरनाक बीमारी मानी जाती है. यह वायरस जानवरों से इंसानों में फैल सकता है और संक्रमित व्यक्ति के करीब संपर्क में आने से भी फैलने का खतरा रहता है. आमतौर पर यह वायरस फल खाने वाले चमगादड़ों में पाया जाता है. इसके लक्षणों में बुखार, सांस लेने में दिक्कत और दिमाग से जुड़ी गंभीर समस्या यानी एन्सेफेलाइटिस तक हो सकती है.

40 से 75 फीसदी तक मौत का खतरा

इस बीमारी में मौत का खतरा 40 से 75 फीसदी तक बताया जाता है. अभी तक न तो इसका कोई पक्का इलाज है और न ही कोई वैक्सीन मौजूद है. इसी वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निपाह वायरस को गंभीर बीमारियों की सूची में रखा है.

दो मामलों की पुष्टि

दो मामलों की पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर तुरंत कदम उठाए. निगरानी बढ़ाई गई, जांच की सुविधा मजबूत की गई और केंद्रीय व राज्य की स्वास्थ्य टीमें मौके पर भेजी गईं. मंत्रालय के अनुसार इन मामलों से जुड़े कुल 196 लोगों की पहचान की गई है. सभी को निगरानी में रखा गया और उनकी जांच की गई. राहत की बात यह रही कि सभी लोग स्वस्थ पाए गए और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई.

थाईलैंड और नेपाल सतर्क

स्वास्थ्य अधिकारियों ने साफ किया है कि थाईलैंड और नेपाल द्वारा की जा रही जांच सिर्फ सावधानी के तौर पर है. इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में निपाह की स्थिति बिगड़ रही है. मंत्रालय ने कहा कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी जरूरी इंतजाम मौजूद हैं.

सरकार ने लोगों और मीडिया से अपील की है कि सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें. अफवाहों से बचें. फिलहाल कोई नया मामला सामने नहीं आया है. सभी संपर्क में आए लोग सुरक्षित हैं. ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि भारत ने इस स्थिति को समय रहते संभाल लिया है जबकि पड़ोसी देश भी पूरी सतर्कता बरत रहे हैं.

