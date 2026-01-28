Advertisement
trendingNow13089196
Hindi Newsदेशबंगाल में निपाह वायरस का साया! केंद्र ने कहा ऑल इज वेल, उधर थाईलैंड-नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग

बंगाल में निपाह वायरस का साया! केंद्र ने कहा 'ऑल इज वेल', उधर थाईलैंड-नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग

Nipah Virus Under Control: केंद्र सरकार ने साफ किया है कि पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. दिसंबर के बाद से यहां सिर्फ दो मामले सामने आए हैं, अब तक कोई नया केस नहीं मिला है. इसी बीच एहतियात के तौर पर थाईलैंड और नेपाल ने भारत से आने वाले यात्रियों की जांच बढ़ा दी है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 28, 2026, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंगाल में निपाह वायरस का साया! केंद्र ने कहा 'ऑल इज वेल', उधर थाईलैंड-नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग

Nipah Virus Under Control: जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि दिसंबर के बाद से अब तक सिर्फ दो मामलों की पुष्टि हुई है और इसके अलावा कोई नया संक्रमण सामने नहीं आया है. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई है.

पड़ोसी देशों ने सतर्कता बढ़ाई
मामलों की संख्या बहुत कम है फिर भी पड़ोसी देशों ने सतर्कता बढ़ा दी है. थाईलैंड ने पश्चिम बंगाल से आने वाली फ्लाइट्स के यात्रियों की जांच अपने 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुरू कर दी है. वहीं नेपाल ने काठमांडू एयरपोर्ट के साथ-साथ भारत से लगने वाले बड़े सीमा मार्गों पर भी स्क्रीनिंग शुरू की है.

हो सकती हैं दिक्कतें
निपाह वायरस एक दुर्लभ लेकिन बेहद खतरनाक बीमारी मानी जाती है. यह वायरस जानवरों से इंसानों में फैल सकता है और संक्रमित व्यक्ति के करीब संपर्क में आने से भी फैलने का खतरा रहता है. आमतौर पर यह वायरस फल खाने वाले चमगादड़ों में पाया जाता है. इसके लक्षणों में बुखार, सांस लेने में दिक्कत और दिमाग से जुड़ी गंभीर समस्या यानी एन्सेफेलाइटिस तक हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

40 से 75 फीसदी तक मौत का खतरा
इस बीमारी में मौत का खतरा 40 से 75 फीसदी तक बताया जाता है. अभी तक न तो इसका कोई पक्का इलाज है और न ही कोई वैक्सीन मौजूद है. इसी वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निपाह वायरस को गंभीर बीमारियों की सूची में रखा है.

दो मामलों की पुष्टि 
दो मामलों की पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर तुरंत कदम उठाए. निगरानी बढ़ाई गई, जांच की सुविधा मजबूत की गई और केंद्रीय व राज्य की स्वास्थ्य टीमें मौके पर भेजी गईं. मंत्रालय के अनुसार इन मामलों से जुड़े कुल 196 लोगों की पहचान की गई है. सभी को निगरानी में रखा गया और उनकी जांच की गई. राहत की बात यह रही कि सभी लोग स्वस्थ पाए गए और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई.

थाईलैंड और नेपाल सतर्क
स्वास्थ्य अधिकारियों ने साफ किया है कि थाईलैंड और नेपाल द्वारा की जा रही जांच सिर्फ सावधानी के तौर पर है. इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में निपाह की स्थिति बिगड़ रही है. मंत्रालय ने कहा कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी जरूरी इंतजाम मौजूद हैं.

सरकार ने लोगों और मीडिया से अपील की है कि सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें. अफवाहों से बचें. फिलहाल कोई नया मामला सामने नहीं आया है. सभी संपर्क में आए लोग सुरक्षित हैं. ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि भारत ने इस स्थिति को समय रहते संभाल लिया है जबकि पड़ोसी देश भी पूरी सतर्कता बरत रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ये वायरस चुपके से बदल रहा अपना रूप! वैक्सीन और दवाओं को भी दे रहा चकमा, नए म्यूटेशन ने उड़ाए वैज्ञानिकों के होश

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Nipah Virus

Trending news

बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
Nipah Virus
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
supriya Sule
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
President Droupadi Murmu
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
ajit pawar death
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
अजित पवार 'दादा' कभी नहीं हुए सत्ता से बाहर, चाचा की छाया से निकलकर बनाई खास पहचान
ajit pawar death
अजित पवार 'दादा' कभी नहीं हुए सत्ता से बाहर, चाचा की छाया से निकलकर बनाई खास पहचान
Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
ajit pawar death
Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह !
ajit pawar death
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह !
'गठबंधन टूटे, सरकारें बदलीं, पर नहीं हिला अजित दादा का सिंहासन!' जानिए चीनी मिल से..
ajit pawar death
'गठबंधन टूटे, सरकारें बदलीं, पर नहीं हिला अजित दादा का सिंहासन!' जानिए चीनी मिल से..
बारामती हादसे की गुत्थी सुलझाएगा 'नारंगी डिब्बा', कॉकपिट की बातचीत बताएगी क्रैश की..
ajit pawar death
बारामती हादसे की गुत्थी सुलझाएगा 'नारंगी डिब्बा', कॉकपिट की बातचीत बताएगी क्रैश की..
अजित दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग होगी... प्लेन क्रैश पर संजय राउत भावुक
ajit pawar death
अजित दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग होगी... प्लेन क्रैश पर संजय राउत भावुक